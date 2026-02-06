Катування жителів Ізюмщини: підозрюють зрадника з позивним «Чеснок» – СБУ
Правоохоронці ідентифікували бойовика «ЛНР», який, за даними слідства, причетний до жорстоких катувань і викрадень цивільних на Ізюмщині.
«Зібрали доказову базу на ще одного зрадника, який перейшов на сторону ворога та воює проти України. Йдеться про 41-річного Олександра Чеснокова (позивний «Чеснок») – заступника командира 3 батальйону 204 мотострілецького полку 2 армійського корпусу «лнр», – розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
В СБУ встановили, що фігурант вчиняв воєнні злочини під час окупації Ізюмського району. Зокрема, він разом із іншими загарбники проводили так звану «фільтрацію» місцевого населення. Особливо їх цікавили громадяни з проукраїнською позицією.
«Окупанти проводили обшуки в оселях, імітували розстріли, здійснювали фізичне та психологічне насильство над українцями. Крім того, відомо про випадки катування цивільних електричним струмом, придушення та завдання болю шляхом припікання шкіри недопалками сигарет. Вказані дії вчиняли у самопроголошеному «ізоляторі», – зазначили правоохоронці.
Чоловіку заочно повідомили про підозру за двома статтями ККУ: держзрада та жорстоке поводження із цивільним населенням, додали в Харківській обласній прокуратурі. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
