«У Харкові вдруге мобілізували чоловіка з епілепсією». Що кажуть у ТЦК

У неділю, 25 січня, у соцмережах почала ширитись інформація про те, що «у Харкові працівники ТЦК забрали чоловіка з епілепсією». Про інцидент повідомила його сестра, зауваживши, що подібне трапляється вже вдруге. У Харківському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію тільки сьогодні, 28 числа.

Жінка заявила, що її брата затримував Київський ТЦК влітку, але відпустив нібито через розголос. У неділю ж, за її словами, його забрав Салтівський ТЦК.

Відео: телеграм-канал “Харків 1654”

Вчора, 27 числа, вона розповіла, що зв’язку з братом немає.

«Як виявилося, ще з того дня, як його тільки прийняли ТЦК, він вже рахувався в військовій частині. Без проходження повторного ВЛК, вони його вже туди відправили. Зараз він або вже знаходиться там, зв’язку з ним звичайно немає, в якому він в стані, я теж не можу сказати. Не буду здивована, якщо його разів 10 відлуплять і він підпише документи про військову службу. Не буду здивована, що ті документи, які знаходяться з ним, ніхто навіть не перевірив. Частину документів нам не вдалося йому передати», – каже сестра.

Відео: телеграм-канал “Харків 1654”

В обласному ТЦК коментують: його доставили до районного ТЦК правоохоронці у зв’язку з порушенням правил військового обліку, не прибуття у строк, зазначений у повістці.

«Виявилося, що чоловіка і раніше доставляли до районного ТЦК та СП, де він проходив ВЛК для визначення придатності. Згідно рішення ВЛК громадянин був визнаний придатним до військової служби, отже, підлягав мобілізації. Тож, у вказаному випадку порушення законодавства представниками районного ТЦК та СП не виявлено, а всі звинувачення рідних громадянина є безпідставними», – йдеться у повідомленні.

У ТЦК підкреслили, що призов резервістів та військовозобов’язаних під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«За загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими», – нагадали у ТЦК.