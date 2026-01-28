Live

«В Харькове второй раз мобилизовали мужчину с эпилепсией». Что говорят в ТЦК

Общество 12:54   28.01.2026
Виктория Яковенко
«В Харькове второй раз мобилизовали мужчину с эпилепсией». Что говорят в ТЦК Фото иллюстративное

В воскресенье, 25 января, в соцсетях начала распространяться информация о том, что «в Харькове работники ТЦК забрали мужчину с эпилепсией». Об инциденте сообщила его сестра, отметив, что подобное происходит уже во второй раз. В Харьковском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию только сегодня, 28 числа.

Женщина заявила, что ее брата задерживал Киевский ТЦК летом, но отпустил якобы из-за огласки. В воскресенье, по ее словам, его забрал Салтовский ТЦК.

Видео: Telegram-канал «Харків 1654»

Вчера, 27 числа, она рассказала, что связи с братом нет.

«Как оказалось, еще с того дня, как его приняли ТЦК, он уже считался в воинской части. Без прохождения повторного ВВК они его уже туда отправили. Сейчас он или уже находится там, связи с ним, конечно, нет, в каком он в состоянии, я тоже не могу сказать. Не буду удивлена, если его раз десять отлупят и он подпишет документы о военной службе. Не буду удивлена, что документы, которые находятся с ним, никто даже не проверил. Часть документов нам не удалось ему передать», – говорит сестра.

Видео: Telegram-канал «Харків 1654»

В областном ТЦК комментируют: его доставили в районный ТЦК правоохранители в связи с нарушением правил военного учета, не прибытие в срок, указанный в повестке.

«Оказалось, что мужчину и ранее доставляли в районный ТЦК и СП, где он проходил ВЛК для определения пригодности. Согласно решению ВВК гражданин был признан годным к военной службе, следовательно, подлежал мобилизации. Поэтому в указанном случае нарушения законодательства представителями районного ТЦК и СП не выявлено, а все обвинения родных гражданина безосновательны», — говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что призыв резервистов и военнообязанных во время мобилизации проводится в порядке, определенном Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

«По общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не забронированы», — напомнили в ТЦК.

Читайте также: В Харькове вручили подозрение врачу комиссии при ТЦК: за что взяла $4500

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз
Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз
27.01.2026, 14:19
Новости Харькова — главное 28 января: пожар, гололед, смертельное ДТП
Новости Харькова — главное 28 января: пожар, гололед, смертельное ДТП
28.01.2026, 13:25
Какие электрички на Харьковщине сегодня не едут или курсируют с задержками
Какие электрички на Харьковщине сегодня не едут или курсируют с задержками
28.01.2026, 09:57
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
28.01.2026, 11:30
В Харькове и области – опасно. Есть сразу две причины быть осторожными
В Харькове и области – опасно. Есть сразу две причины быть осторожными
28.01.2026, 09:39
Сколько аптек в Харькове могут работать без света: данные мэрии
Сколько аптек в Харькове могут работать без света: данные мэрии
28.01.2026, 13:39

Новости по теме:

20.01.2026
Правоохранитель из Харькова помогал мужчинам избежать мобилизации – СБУ
25.12.2025
«В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК
08.12.2025
«Нет другого выбора»: Сырский об усилении мобилизации и совершенствовании БЗВП
27.11.2025
Обещал, что ВЛК признает непригодным: харьковчанина задержали – прокуратура
07.11.2025
В Харькове 29 мужчин избежали мобилизации из-за чиновницы ТЦК – СБУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««В Харькове второй раз мобилизовали мужчину с эпилепсией». Что говорят в ТЦК», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 января 2026 в 12:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 25 января, в соцсетях начала распространяться информация о том, что «в Харькове работники ТЦК забрали мужчину с эпилепсией».".