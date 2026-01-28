«В Харькове второй раз мобилизовали мужчину с эпилепсией». Что говорят в ТЦК

В воскресенье, 25 января, в соцсетях начала распространяться информация о том, что «в Харькове работники ТЦК забрали мужчину с эпилепсией». Об инциденте сообщила его сестра, отметив, что подобное происходит уже во второй раз. В Харьковском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию только сегодня, 28 числа.

Женщина заявила, что ее брата задерживал Киевский ТЦК летом, но отпустил якобы из-за огласки. В воскресенье, по ее словам, его забрал Салтовский ТЦК.

Видео: Telegram-канал «Харків 1654»

Вчера, 27 числа, она рассказала, что связи с братом нет.

«Как оказалось, еще с того дня, как его приняли ТЦК, он уже считался в воинской части. Без прохождения повторного ВВК они его уже туда отправили. Сейчас он или уже находится там, связи с ним, конечно, нет, в каком он в состоянии, я тоже не могу сказать. Не буду удивлена, если его раз десять отлупят и он подпишет документы о военной службе. Не буду удивлена, что документы, которые находятся с ним, никто даже не проверил. Часть документов нам не удалось ему передать», – говорит сестра.

Видео: Telegram-канал «Харків 1654»

В областном ТЦК комментируют: его доставили в районный ТЦК правоохранители в связи с нарушением правил военного учета, не прибытие в срок, указанный в повестке.

«Оказалось, что мужчину и ранее доставляли в районный ТЦК и СП, где он проходил ВЛК для определения пригодности. Согласно решению ВВК гражданин был признан годным к военной службе, следовательно, подлежал мобилизации. Поэтому в указанном случае нарушения законодательства представителями районного ТЦК и СП не выявлено, а все обвинения родных гражданина безосновательны», — говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что призыв резервистов и военнообязанных во время мобилизации проводится в порядке, определенном Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

«По общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не забронированы», — напомнили в ТЦК.