Потерявшуюся маленькую девочку полицейские разыскали в Харьковской области

Происшествия 18:08   03.11.2025
Оксана Якушко
7-летняя девочка потерялась 3 ноября в поселке Краснокутск Харьковской области, сообщает Нацполиция.

Об этом правоохранителям рассказала местная жительница. Женщина сообщила, что ее 7-летняя внучка пошла на танцевальное занятие и не вернулась домой вовремя.

Полицейские начали разыскивать и быстро нашли девочку. Она находилась у школы в Краснокутске. Никаких противоправных действий с ребенком, к счастью, не произошло.

Девочку правоохранители передали бабушке и пообщались с семьей, чтобы такие случаи в будущем не происходили.

Автор: Оксана Якушко
