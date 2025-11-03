Потерявшуюся маленькую девочку полицейские разыскали в Харьковской области
7-летняя девочка потерялась 3 ноября в поселке Краснокутск Харьковской области, сообщает Нацполиция.
Об этом правоохранителям рассказала местная жительница. Женщина сообщила, что ее 7-летняя внучка пошла на танцевальное занятие и не вернулась домой вовремя.
Полицейские начали разыскивать и быстро нашли девочку. Она находилась у школы в Краснокутске. Никаких противоправных действий с ребенком, к счастью, не произошло.
Девочку правоохранители передали бабушке и пообщались с семьей, чтобы такие случаи в будущем не происходили.
