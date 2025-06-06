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Девочку изъяли из семьи, которая жила в антисанитарии на Харьковщине

Общество 17:42   06.06.2025
Оксана Якушко
Девочку изъяли из семьи, которая жила в антисанитарии на Харьковщине

В Дергачах ювеналы вместе со службой по делам детей изъяли из семьи подростка, сообщает Нацполиция.

Полицейские проверили условия проживания семьи в Дергачах и обнаружили в помещении антисанитарию, грязь и отсутствие продуктов питания. Поэтому полицейские изъяли 13-летнего ребенка из семьи.

Девочку жила в ужасных условиях, опасных для ее здоровья и нравственного воспитания. Ее привезли на медосмотр в больницу. Затем ребенка передадут патронатной семье.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 17:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачах ювеналы вместе со службой по делам детей изъяли из семьи подростка, сообщает Нацполиция.".