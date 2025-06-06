Девочку изъяли из семьи, которая жила в антисанитарии на Харьковщине
В Дергачах ювеналы вместе со службой по делам детей изъяли из семьи подростка, сообщает Нацполиция.
Полицейские проверили условия проживания семьи в Дергачах и обнаружили в помещении антисанитарию, грязь и отсутствие продуктов питания. Поэтому полицейские изъяли 13-летнего ребенка из семьи.
Девочку жила в ужасных условиях, опасных для ее здоровья и нравственного воспитания. Ее привезли на медосмотр в больницу. Затем ребенка передадут патронатной семье.
Читайте также: Харьковом будут ездить автобусы из Италии: Терехов сообщил подробности
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: девочка, Дергачи, дитина, Нацполиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Девочку изъяли из семьи, которая жила в антисанитарии на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 17:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачах ювеналы вместе со службой по делам детей изъяли из семьи подростка, сообщает Нацполиция.".