Live
  • Вт 06.10.2026
  • Харьков  +12°С
  • USD 45.06
  • EUR 50.48

Светофоры отключили в городе под Харьковом: подробности

Общество 21:35   06.10.2026
Оксана Якушко
Светофоры отключили в городе под Харьковом: подробности

В Дергачах приостановили работу светофоров из-за высокой активности российских дронов, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

«В связи с высокой активностью вражеских FPV-дронов и в целях безопасности водителей и пешеходов в городе Дергачи приостановлена ​​работа светофоров. Призываем всех участников дорожного движения максимально внимательными и осторожными на дорогах. О возобновлении штатного режима работы светофоров сообщим дополнительно после стабилизации ситуации безопасности», — заявил Задоренко.

Он также напомнил водителям, чтобы были особенно внимательны во время проезда перекрестков.

Читайте также: Подарок диктатору: РФ готовится к удару по Украине в ночь на 7 октября

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Автоинструктора задержали в Харькове – подозревают в получении взятки
Автоинструктора задержали в Харькове – подозревают в получении взятки
06.10.2026, 17:35
Свет будут отключать на Харьковщине 6 октября: облэнерго ввело графики
Свет будут отключать на Харьковщине 6 октября: облэнерго ввело графики
06.10.2026, 14:41
Как в Харькове смогут выбрать секретаря горсовета и выявить беглых депутатов
Как в Харькове смогут выбрать секретаря горсовета и выявить беглых депутатов
06.10.2026, 18:32
Новости Харькова — главное 6 октября: атака ночью, графики возвращаются
Новости Харькова — главное 6 октября: атака ночью, графики возвращаются
06.10.2026, 22:40
Подарок диктатору: РФ готовится к удару по Украине в ночь на 7 октября
Подарок диктатору: РФ готовится к удару по Украине в ночь на 7 октября
06.10.2026, 21:00
«Конец света» в Харькове и угроза массированного удара – итоги 6 октября
«Конец света» в Харькове и угроза массированного удара – итоги 6 октября
06.10.2026, 23:08

Новости по теме:

06.10.2026
Целый день терроризировал враг Дергачи: удары были каждый час (фото/видео)
05.10.2026
Видео удара FPV-дрона по рынку в Дергачах показал Задоренко – бушевал пожар
03.10.2026
FPV атаковал авто на трассе Золочев-Дергачи: погиб мужчина
29.09.2026
«Прилет» по объекту под Харьковом: Дергачи и села вокруг без света
27.09.2026
Ударил возле магазина: FPV-дрон армии РФ ударил по авто на Харьковщине (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Светофоры отключили в городе под Харьковом: подробности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 21:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачах приостановили работу светофоров из-за высокой активности российских дронов, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.".