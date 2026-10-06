Светофоры отключили в городе под Харьковом: подробности

В Дергачах приостановили работу светофоров из-за высокой активности российских дронов, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

«В связи с высокой активностью вражеских FPV-дронов и в целях безопасности водителей и пешеходов в городе Дергачи приостановлена ​​работа светофоров. Призываем всех участников дорожного движения максимально внимательными и осторожными на дорогах. О возобновлении штатного режима работы светофоров сообщим дополнительно после стабилизации ситуации безопасности», — заявил Задоренко.

Он также напомнил водителям, чтобы были особенно внимательны во время проезда перекрестков.