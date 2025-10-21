Live
  • Вт 21.10.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.66

4-летняя девочка на Харьковщине жила в антисанитарии – полиция забрала ребенка

Общество 13:38   21.10.2025
Виктория Яковенко
4-летняя девочка на Харьковщине жила в антисанитарии – полиция забрала ребенка Фото: ГУНП в Харьковской области

Харьковские правоохранители изъяли ребенка из опасных условий проживания.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 45-летняя жительница села Мирное долгое время пренебрегала своими родительскими обязанностями. Так что у нее забрали 4-летнюю девочку.

«При проверке полицейские обнаружили полное отсутствие надлежащих условий для проживания ребенка. В доме царили беспорядки и антисанитария, что представляло реальную угрозу жизни и здоровью девочки», — отметили правоохранители.

Сейчас ребенок находится в больнице, где проходит медицинское обследование.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что двоих детей в возрасте девяти и двух лет изъяли у 45-летней горе-матери в городе Златополь. Неблагополучную семью обнаружили во время проверки, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Специалисты установили, что женщина систематически пренебрегает потребностями детей, в частности, в надлежащем питании, безопасности и санитарно-бытовых условиях.

Читайте также: С жителя Харьковщины, не платившего алименты двум детям, взыскали 480 тыс. грн

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
20.10.2025, 21:21
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
19.10.2025, 22:19
Новости Харькова – главное за 21 октября: КАБы по городу, смертельный пожар
Новости Харькова – главное за 21 октября: КАБы по городу, смертельный пожар
21.10.2025, 14:18
Харьков атаковали КАБами, уже девять пострадавших — Терехов
Харьков атаковали КАБами, уже девять пострадавших — Терехов
21.10.2025, 09:16
Какие сети магазинов ушли из Харькова, рассказали в мэрии
Какие сети магазинов ушли из Харькова, рассказали в мэрии
21.10.2025, 10:35
Женщина погибла во время пожара на Харьковщине (фото)
Женщина погибла во время пожара на Харьковщине (фото)
21.10.2025, 14:14

Новости по теме:

15.02.2024
Харьковчанка бросила 2-летнюю дочь одну на 3 дня в квартире и ушла к любовнику
27.01.2024
Запущенные и в антисанитарии: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)
14.12.2023
Антисанитарные условия и пьяная мать: 3 детей изъяли из семьи на Харьковщине
04.02.2022
Антисанитария дома и неухоженные дети: на мать из Харьковской области составили админпротокол
20.10.2021
На Харьковщине маленький ребенок живет в антисанитарии (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «4-летняя девочка на Харьковщине жила в антисанитарии – полиция забрала ребенка», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2025 в 13:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители изъяли ребенка из опасных условий проживания.".