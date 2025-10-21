4-летняя девочка на Харьковщине жила в антисанитарии – полиция забрала ребенка
Харьковские правоохранители изъяли ребенка из опасных условий проживания.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 45-летняя жительница села Мирное долгое время пренебрегала своими родительскими обязанностями. Так что у нее забрали 4-летнюю девочку.
«При проверке полицейские обнаружили полное отсутствие надлежащих условий для проживания ребенка. В доме царили беспорядки и антисанитария, что представляло реальную угрозу жизни и здоровью девочки», — отметили правоохранители.
Сейчас ребенок находится в больнице, где проходит медицинское обследование.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что двоих детей в возрасте девяти и двух лет изъяли у 45-летней горе-матери в городе Златополь. Неблагополучную семью обнаружили во время проверки, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Специалисты установили, что женщина систематически пренебрегает потребностями детей, в частности, в надлежащем питании, безопасности и санитарно-бытовых условиях.
Читайте также: С жителя Харьковщины, не платившего алименты двум детям, взыскали 480 тыс. грн
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: антисанитария, девочка, дитина, забрали, Нацполиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «4-летняя девочка на Харьковщине жила в антисанитарии – полиция забрала ребенка», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 октября 2025 в 13:38;