4-летняя девочка на Харьковщине жила в антисанитарии – полиция забрала ребенка

Харьковские правоохранители изъяли ребенка из опасных условий проживания.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 45-летняя жительница села Мирное долгое время пренебрегала своими родительскими обязанностями. Так что у нее забрали 4-летнюю девочку.

«При проверке полицейские обнаружили полное отсутствие надлежащих условий для проживания ребенка. В доме царили беспорядки и антисанитария, что представляло реальную угрозу жизни и здоровью девочки», — отметили правоохранители.

Сейчас ребенок находится в больнице, где проходит медицинское обследование.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что двоих детей в возрасте девяти и двух лет изъяли у 45-летней горе-матери в городе Златополь. Неблагополучную семью обнаружили во время проверки, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Специалисты установили, что женщина систематически пренебрегает потребностями детей, в частности, в надлежащем питании, безопасности и санитарно-бытовых условиях.