С жителя Харьковщины, не платившего алименты двум детям, взыскали 480 тыс. грн

Общество 13:17   21.10.2025
Виктория Яковенко
С жителя Харьковщины, не платившего алименты двум детям, взыскали 480 тыс. грн Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

Житель Чугуевского района долго не платил алименты на двух собственных детей. Мужчине пришлось вернуть долг.

«Мужчина длительное время игнорировал потребности двух своих детей и не платил алименты на их содержание. Однако благодаря применению всех законодательно определенных методов влияния задолженность в размере более 480 тысяч гривен была погашена, а средства перечислены семье неплательщика. Так, правовой основой положительных изменений стали вынесенные юристами постановления об: аресте банковских счетов; запрещение заключения сделок с имуществом, требующим государственной регистрации; запрещение выезда за пределы Украины; временное лишение права управления транспортом; ограничение в пользовании оружием; запрет на охоту», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В Управлении отмечают: всего за 9 месяцев в шести регионах взыскали в пользу детей 2 709 225 260 гривен алиментов. В частности на Харьковщине – 666 922 652 грн.

Автор: Виктория Яковенко
