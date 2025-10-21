С жителя Харьковщины, не платившего алименты двум детям, взыскали 480 тыс. грн
Житель Чугуевского района долго не платил алименты на двух собственных детей. Мужчине пришлось вернуть долг.
«Мужчина длительное время игнорировал потребности двух своих детей и не платил алименты на их содержание. Однако благодаря применению всех законодательно определенных методов влияния задолженность в размере более 480 тысяч гривен была погашена, а средства перечислены семье неплательщика. Так, правовой основой положительных изменений стали вынесенные юристами постановления об: аресте банковских счетов; запрещение заключения сделок с имуществом, требующим государственной регистрации; запрещение выезда за пределы Украины; временное лишение права управления транспортом; ограничение в пользовании оружием; запрет на охоту», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
В Управлении отмечают: всего за 9 месяцев в шести регионах взыскали в пользу детей 2 709 225 260 гривен алиментов. В частности на Харьковщине – 666 922 652 грн.
Читайте также: Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «С жителя Харьковщины, не платившего алименты двум детям, взыскали 480 тыс. грн», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 октября 2025 в 13:17;