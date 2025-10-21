С жителя Харьковщины, не платившего алименты двум детям, взыскали 480 тыс. грн

Житель Чугуевского района долго не платил алименты на двух собственных детей. Мужчине пришлось вернуть долг.

«Мужчина длительное время игнорировал потребности двух своих детей и не платил алименты на их содержание. Однако благодаря применению всех законодательно определенных методов влияния задолженность в размере более 480 тысяч гривен была погашена, а средства перечислены семье неплательщика. Так, правовой основой положительных изменений стали вынесенные юристами постановления об: аресте банковских счетов; запрещение заключения сделок с имуществом, требующим государственной регистрации; запрещение выезда за пределы Украины; временное лишение права управления транспортом; ограничение в пользовании оружием; запрет на охоту», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В Управлении отмечают: всего за 9 месяцев в шести регионах взыскали в пользу детей 2 709 225 260 гривен алиментов. В частности на Харьковщине – 666 922 652 грн.