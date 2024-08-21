Харьковщина — в лидерах по числу должников по алиментам
Второе место в Украине по количеству должников по алиментам занимает Харьковская область. По состоянию на начало августа их здесь насчитывалось 11139.
Это — 6% от общего количества должников в Украине. Однако в сравнении с 2021 годом неуплат алиментов в регионе уменьшилось почти вдвое — на 44%, говорится в аналитике «Опендатабот».
Первое место по количеству производств из-за долгов по алиментам с 2021 года занимает Днепропетровщина (20303 или 11% от общего количества), на третьем месте — Запорожская область (9343 производства или 5%).
Всего в Украине по состоянию на начало августа было зарегистрировано почти 190 тысяч производств в отношении должников по алиментам. Их число возросло на 14% с начала полномасштабной войны (на 23376 производств). 91% должников — мужчины. В этом году производств за долги по алиментам стало больше на 2,8 тысячи.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: алименты, статистика, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 13:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Второе место в Украине по количеству должников по алиментам занимает Харьковская область. По состоянию на начало августа их здесь насчитывалось 11139.".