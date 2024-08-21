Харьковщина — в лидерах по числу должников по алиментам

Второе место в Украине по количеству должников по алиментам занимает Харьковская область. По состоянию на начало августа их здесь насчитывалось 11139.

Это — 6% от общего количества должников в Украине. Однако в сравнении с 2021 годом неуплат алиментов в регионе уменьшилось почти вдвое — на 44%, говорится в аналитике «Опендатабот».

Первое место по количеству производств из-за долгов по алиментам с 2021 года занимает Днепропетровщина (20303 или 11% от общего количества), на третьем месте — Запорожская область (9343 производства или 5%).

Всего в Украине по состоянию на начало августа было зарегистрировано почти 190 тысяч производств в отношении должников по алиментам. Их число возросло на 14% с начала полномасштабной войны (на 23376 производств). 91% должников — мужчины. В этом году производств за долги по алиментам стало больше на 2,8 тысячи.