Харьковщина стала третьей в Украине по числу разводов: что с бракосочетаниями
Третье место в Украине по количеству разводов в первом полугодии заняла Харьковщина. За этот период здесь расторгли брак 1148 пар.
Лидирует по количеству разводов Киев — там разошлись 2218 пар, вторую строчку рейтинга занимает Днепропетровская область с 1404 разводами, говорится в аналитике «Опендатабот» по данным Минюста.
Столица также является лидером по количеству браков — 9392 новых семей, а Днепропетровщина вновь занимает второе место — 7076 бракосочетаний. Замыкает тройку лидеров Одесская область — 4896 новосозданных семей. Харьковская область на пятом месте — в первом полугодии здесь поженились 4148 пар.
Всего за полгода в Украине создали 72766 новых семей. Это на 15% меньше, чем за тот же период 2023-го, и на треть меньше, чем в первом полугодии 2022-го.
«После свадебного бума в первый год полномасштабного вторжения ежегодно количество бракосочетаний постепенно уменьшалось. В этом году впервые было создано даже меньше новых семей, чем до большой войны. В то же время можно сказать, что новые семьи создаются более осознанно: украинцы все чаще заключают брачные договоры», — говорится в публикации.
Читайте также: Более 4 тысяч браков зарегистрировали на Харьковщине с начала года
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: брак, минюст, развод, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковщина стала третьей в Украине по числу разводов: что с бракосочетаниями»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 17:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Третье место в Украине по количеству разводов в первом полугодии заняла Харьковщина. За этот период здесь расторгли брак 1148 пар".