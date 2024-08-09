Харьковщина стала третьей в Украине по числу разводов: что с бракосочетаниями

Третье место в Украине по количеству разводов в первом полугодии заняла Харьковщина. За этот период здесь расторгли брак 1148 пар.

Лидирует по количеству разводов Киев — там разошлись 2218 пар, вторую строчку рейтинга занимает Днепропетровская область с 1404 разводами, говорится в аналитике «Опендатабот» по данным Минюста.

Столица также является лидером по количеству браков — 9392 новых семей, а Днепропетровщина вновь занимает второе место — 7076 бракосочетаний. Замыкает тройку лидеров Одесская область — 4896 новосозданных семей. Харьковская область на пятом месте — в первом полугодии здесь поженились 4148 пар.

Всего за полгода в Украине создали 72766 новых семей. Это на 15% меньше, чем за тот же период 2023-го, и на треть меньше, чем в первом полугодии 2022-го.

«После свадебного бума в первый год полномасштабного вторжения ежегодно количество бракосочетаний постепенно уменьшалось. В этом году впервые было создано даже меньше новых семей, чем до большой войны. В то же время можно сказать, что новые семьи создаются более осознанно: украинцы все чаще заключают брачные договоры», — говорится в публикации.

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