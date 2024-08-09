Харківщина стала третьою в Україні за кількістю розлучень: що з одруженнями
Третє місце в Україні за кількістю розлучень у першому півріччі посіла Харківщина. За цей період тут розірвали шлюб 1148 пар.
Лідирує за кількістю розлучень Київ – там розійшлися 2218 пар, другий рядок рейтингу посідає Дніпропетровська область із 1404 розлученнями, йдеться в аналітиці “Опендатабот” за даними Мін’юсту.
Столиця також є лідером за кількістю шлюбів – 9392 нових сімей, а Дніпропетровщина знову посідає друге місце – 7076 одружень. Замикає трійку лідерів Одеська область – 4896 новостворених сімей. Харківська область на п’ятому місці – у першому півріччі тут одружилися 4148 пар.
Загалом за пів року в Україні створили 72766 нових сімей. Це на 15% менше, ніж за той же період 2023 року, і на третину менше, ніж у першому півріччі 2022-го.
“Після весільного буму у перший рік повномасштабного вторгнення щороку кількість одружень поступово зменшувалася. Цьогоріч вперше було створено навіть менше нових родин, аніж до великої війни. Водночас можна сказати, що нові родини створюються більш усвідомлено: українці все частіше укладають шлюбні договори”, – йдеться у публікації.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: брак, минюст, развод, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Третє місце в Україні за кількістю розлучень у першому півріччі посіла Харківщина. За цей період тут розірвали шлюб 1148 пар.".