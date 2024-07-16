Live
  • Вт 16.07.2024
  • Харків  +37°С
  • USD 41.01
  • EUR 44.73

Понад 4 тисячі шлюбів зареєстрували на Харківщині з початку року – Мін’юст

Суспільство 15:21   16.07.2024
Вікторія Яковенко
Понад 4 тисячі шлюбів зареєстрували на Харківщині з початку року – Мін’юст Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

З початку року в Харківській області зареєстрували 4148 шлюбів, повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

«Варто зазначити, що втілювати омріяне не боялися навіть мешканці територій, які знаходяться у безпосередній близькості до кордону ворога та зони бойових дій. Окремим натхненням заряджали пари, де один або й двоє були військовослужбовцями. Їх бажання жити й любити в незалежній Україні завжди буде рушійною силою у бік нашої перемоги та мирного майбутнього», – йдеться у повідомленні.

Понад 3 тисячі пар одружилися на Полтавщині, на Чернігівщині – 1776 одружень, на Сумщині – 1670, в Донецькій області – 933.

Читайте також: Харків’янка виграла Кубок України з легкої атлетики

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Про ситуацію в Куп’янську і Вовчанську Сирський звітував Зеленському
Про ситуацію в Куп’янську і Вовчанську Сирський звітував Зеленському
16.07.2024, 15:55
У Харкові завершили ремонт Дзеркального струменя за 1,75 млн грн (відео)
У Харкові завершили ремонт Дзеркального струменя за 1,75 млн грн (відео)
15.07.2024, 20:26
Понад 4 тисячі шлюбів зареєстрували на Харківщині з початку року – Мін’юст
Понад 4 тисячі шлюбів зареєстрували на Харківщині з початку року – Мін’юст
16.07.2024, 15:21
Гроза, шквал і подекуди град: прогноз погоди в Харкові та області на 16 липня
Гроза, шквал і подекуди град: прогноз погоди в Харкові та області на 16 липня
15.07.2024, 22:00
У Харкові потонув 23-річний чоловік: тіло водолази дістали через два дні
У Харкові потонув 23-річний чоловік: тіло водолази дістали через два дні
16.07.2024, 14:42
У Вовчанську точаться бої, ворог готує штурмові групи для атак – ОТУВ «Харків»
У Вовчанську точаться бої, ворог готує штурмові групи для атак – ОТУВ «Харків»
16.07.2024, 14:11

Новини за темою:

13:12
У Харкові понад 40 пар одружилися у День міста та День прапора (фото)
15:48
На Харківщині з початку року одружилися понад 3 тис. пар (фото)
21:22
На Харківщині активно створюють нові сім’ї: у квітні – 800 шлюбів (фото)
14:29
В одній з громад Харківської області – весільний рекорд

Ви читали новину: «Понад 4 тисячі шлюбів зареєстрували на Харківщині з початку року – Мін’юст»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 15:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку року в Харківській області зареєстрували 4148 шлюбів, повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.".