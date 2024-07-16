Понад 4 тисячі шлюбів зареєстрували на Харківщині з початку року – Мін’юст

З початку року в Харківській області зареєстрували 4148 шлюбів, повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

«Варто зазначити, що втілювати омріяне не боялися навіть мешканці територій, які знаходяться у безпосередній близькості до кордону ворога та зони бойових дій. Окремим натхненням заряджали пари, де один або й двоє були військовослужбовцями. Їх бажання жити й любити в незалежній Україні завжди буде рушійною силою у бік нашої перемоги та мирного майбутнього», – йдеться у повідомленні.

Понад 3 тисячі пар одружилися на Полтавщині, на Чернігівщині – 1776 одружень, на Сумщині – 1670, в Донецькій області – 933.