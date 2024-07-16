Понад 4 тисячі шлюбів зареєстрували на Харківщині з початку року – Мін’юст
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
З початку року в Харківській області зареєстрували 4148 шлюбів, повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
«Варто зазначити, що втілювати омріяне не боялися навіть мешканці територій, які знаходяться у безпосередній близькості до кордону ворога та зони бойових дій. Окремим натхненням заряджали пари, де один або й двоє були військовослужбовцями. Їх бажання жити й любити в незалежній Україні завжди буде рушійною силою у бік нашої перемоги та мирного майбутнього», – йдеться у повідомленні.
Понад 3 тисячі пар одружилися на Полтавщині, на Чернігівщині – 1776 одружень, на Сумщині – 1670, в Донецькій області – 933.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку року в Харківській області зареєстрували 4148 шлюбів, повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.".