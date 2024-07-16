Харків’янка виграла Кубок України з легкої атлетики

Харків’янка Ольга Лапузова стала найкращою спортсменкою країни у стрибках із жердиною.

“Кубок України з легкої атлетики розіграли на львівському стадіоні “Скіф”. Участь у змаганнях взяли 214 атлетів та атлеток. Володаркою трофею у стрибках із жердиною серед жінок стала Ольга Лапузова”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

За інформацією Федерації легкої атлетики України, Лапузова стрибнула на 3 метри та 40 сантиметрів, обійшовши всіх суперниць.