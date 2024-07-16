Харків’янка виграла Кубок України з легкої атлетики
Фото: https://t.me/KharkivSportCity
Харків’янка Ольга Лапузова стала найкращою спортсменкою країни у стрибках із жердиною.
“Кубок України з легкої атлетики розіграли на львівському стадіоні “Скіф”. Участь у змаганнях взяли 214 атлетів та атлеток. Володаркою трофею у стрибках із жердиною серед жінок стала Ольга Лапузова”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
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За інформацією Федерації легкої атлетики України, Лапузова стрибнула на 3 метри та 40 сантиметрів, обійшовши всіх суперниць.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 09:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янка Ольга Лапузова стала найкращою спортсменкою країни у стрибках із жердиною".