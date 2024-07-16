Харьковчанка выиграла Кубок Украины по легкой атлетике

Харьковчанка Ольга Лапузова стала лучшей спортсменкой страны в прыжках с шестом.

«Кубок Украины по легкой атлетике разыграли на львовском стадионе «Скиф». Участие в соревнованиях приняли 214 атлетов и атлеток. Владычицей трофея в прыжках с шестом среди женщин стала Ольга Лапузова», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

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По информации Федерации легкой атлетики Украины, Лапузова прыгнула на 3 метра и 40 сантиметров, обойдя всех соперниц.