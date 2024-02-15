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Харьковчанка Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы (фото)

Спорт 12:12   15.02.2024
Оксана Горун
Харьковчанка Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы (фото) Фото: пресс-служба ХОВА

Харьковская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

Чемпионат проходит в Болгарии, сообщила пресс-служба ХОВА.

«В весовой категории до 59 кг Камила Конотоп стала победительницей в рывке с результатом 105 кг и толчке с результатом 125 кг. Набрав в сумме двоеборья 230 кг, она стала чемпионкой Европы в своей весовой категории», — проинформировали в ХОВА.

Камила Конотоп на Чемпионате Европы 1
Фото: пресс-служба ХОВА

Там напомнили, что и в прошлом году харьковчанка была абсолютной чемпионкой.

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Успешно выступил на чемпионате Европы еще один харьковчанин — Петр Залипский. Он стал серебряным призером в рывке в весе до 61 кг.

Камила Конотоп на Чемпионате Европы 2
Фото: пресс-служба ХОВА
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин".