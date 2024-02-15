Харьковчанка Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы (фото)

Харьковская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

Чемпионат проходит в Болгарии, сообщила пресс-служба ХОВА.

«В весовой категории до 59 кг Камила Конотоп стала победительницей в рывке с результатом 105 кг и толчке с результатом 125 кг. Набрав в сумме двоеборья 230 кг, она стала чемпионкой Европы в своей весовой категории», — проинформировали в ХОВА.

Там напомнили, что и в прошлом году харьковчанка была абсолютной чемпионкой.

Успешно выступил на чемпионате Европы еще один харьковчанин — Петр Залипский. Он стал серебряным призером в рывке в весе до 61 кг.