Харків’янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи (фото)

Харківська важкоатлетка Каміла Конотоп здобула три золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед чоловіків та жінок.

Чемпіонат проходить у Болгарії, повідомила пресслужба ХОВА.

“У ваговій категорії до 59 кг Каміла Конотоп стала переможницею у ривку з результатом 105 кг та у поштовху з результатом 125 кг. Набравши у сумі двоборства 230 кг вона стала чемпіонкою Європи у своїй ваговій категорії”, – поінформували у ХОВА.

Там нагадали, що й минулого року харків’янка була абсолютною чемпіонкою.

Успішно виступив на чемпіонаті Європи ще один харків’янин – Петро Заліпський. Він став срібним призером у ривку у вазі до 61 кг.