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Харків’янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи (фото)

Спорт 12:12   15.02.2024
Оксана Горун
Харків’янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи (фото) Фото: пресслужба ХОВА

Харківська важкоатлетка Каміла Конотоп здобула три золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед чоловіків та жінок.

Чемпіонат проходить у Болгарії, повідомила пресслужба ХОВА.

“У ваговій категорії до 59 кг Каміла Конотоп стала переможницею у ривку з результатом 105 кг та у поштовху з результатом 125 кг. Набравши у сумі двоборства 230 кг вона стала чемпіонкою Європи у своїй ваговій категорії”, – поінформували у ХОВА.

Каміла Конотоп на Чемпіонаті Європи 1
Фото: пресслужба ХОВА

Там нагадали, що й минулого року харків’янка була абсолютною чемпіонкою.

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Успішно виступив на чемпіонаті Європи ще один харків’янин – Петро Заліпський. Він став срібним призером у ривку у вазі до 61 кг.

Каміла Конотоп на Чемпіонаті Європи 2
Фото: пресслужба ХОВА
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 12:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська важкоатлетка Каміла Конотоп здобула три золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед чоловіків та жінок".