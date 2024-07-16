Более 4 тысяч браков зарегистрировали на Харьковщине с начала года

С начала года в Харьковской области было зарегистрировано 4148 браков, сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

«Следует отметить, что воплощать желание в мечтах не боялись даже жители территорий, которые находятся в непосредственной близости к границе врага и зоны боевых действий. Отдельным вдохновением заряжали пары, где один или два были военнослужащими. Их желание жить и любить в независимой Украине всегда будет движущей силой в сторону нашей победы и мирного будущего», — говорится в сообщении.

Более 3 тысяч пар поженились на Полтавщине, на Черниговщине – 1776 браков, на Сумщине – 1670, в Донецкой области – 933.

Читайте также: Харьковчанка выиграла Кубок Украины по легкой атлетике