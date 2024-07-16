Более 4 тысяч браков зарегистрировали на Харьковщине с начала года
Фото: Восточное межрегиональное управление министерства юстиции
С начала года в Харьковской области было зарегистрировано 4148 браков, сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.
«Следует отметить, что воплощать желание в мечтах не боялись даже жители территорий, которые находятся в непосредственной близости к границе врага и зоны боевых действий. Отдельным вдохновением заряжали пары, где один или два были военнослужащими. Их желание жить и любить в независимой Украине всегда будет движущей силой в сторону нашей победы и мирного будущего», — говорится в сообщении.
Более 3 тысяч пар поженились на Полтавщине, на Черниговщине – 1776 браков, на Сумщине – 1670, в Донецкой области – 933.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: брак, женились, минюст, регистрация, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года в Харьковской области было зарегистрировано 4148 браков, сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.".