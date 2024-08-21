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Понад 11 тисяч жителів Харківщини мають борги за аліментами

Суспільство 13:08   21.08.2024
Олена Нагорна
Понад 11 тисяч жителів Харківщини мають борги за аліментами Інфографіка “Опендатабот”

Друге місце в Україні за кількістю боржників за аліментами посідає Харківська область. На початок серпня їх тут налічувалося 11139.

Це – 6% від загальної кількості боржників в Україні. Проте порівняно з 2021 роком несплат аліментів у регіоні зменшилося майже вдвічі – на 44%, йдеться в аналітиці «Опендатабот».

Перше місце за кількістю проваджень через борги за аліментами з 2021 року посідає Дніпропетровщина (20303 або 11% від загальної кількості), на третьому місці – Запорізька область (9343 провадження або 5%).

Загалом в Україні станом на початок серпня було зареєстровано майже 190 тисяч проваджень щодо боржників за аліментами. Їхня кількість зросла на 14% від початку повномасштабної війни (на 23376 проваджень). 91% боржників – чоловіки. Цьогоріч проваджень за борги за аліментами побільшало на 2,8 тисячі.

Читайте також: Харківщина стала третьою в Україні за кількістю розлучень: що з одруженнями

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Понад 11 тисяч жителів Харківщини мають борги за аліментами»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 13:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Друге місце в Україні за кількістю боржників за аліментами посідає Харківська область. На початок серпня їх тут налічувалося 11139.".