Понад 11 тисяч жителів Харківщини мають борги за аліментами
Друге місце в Україні за кількістю боржників за аліментами посідає Харківська область. На початок серпня їх тут налічувалося 11139.
Це – 6% від загальної кількості боржників в Україні. Проте порівняно з 2021 роком несплат аліментів у регіоні зменшилося майже вдвічі – на 44%, йдеться в аналітиці «Опендатабот».
Перше місце за кількістю проваджень через борги за аліментами з 2021 року посідає Дніпропетровщина (20303 або 11% від загальної кількості), на третьому місці – Запорізька область (9343 провадження або 5%).
Загалом в Україні станом на початок серпня було зареєстровано майже 190 тисяч проваджень щодо боржників за аліментами. Їхня кількість зросла на 14% від початку повномасштабної війни (на 23376 проваджень). 91% боржників – чоловіки. Цьогоріч проваджень за борги за аліментами побільшало на 2,8 тисячі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алименты, статистика, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 13:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Друге місце в Україні за кількістю боржників за аліментами посідає Харківська область. На початок серпня їх тут налічувалося 11139.".