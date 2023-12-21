На Харьковщине отец не платил алименты на ребенка: с него взыскали 155 тыс грн

Житель Лозовой долгое время не платил алименты на своего сына. Мужчине пришлось вернуть долг и заплатить штраф.

«Ежемесячно мужчина должен был перечислять 1500 гривен, но этого не делал. В результате игнорирования родительского долга образовалась задолженность – 105 тысяч гривен», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

На мужчину юристы наложили санкции. Поэтому он вернул задолженность, а также дополнительно уплатил штраф в размере более 50 тысяч гривен.

Все деньги получил ребенок, отметили в управлении.