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На Харьковщине отец не платил алименты на ребенка: с него взыскали 155 тыс грн

Общество 11:18   21.12.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине отец не платил алименты на ребенка: с него взыскали 155 тыс грн

Житель Лозовой долгое время не платил алименты на своего сына. Мужчине пришлось вернуть долг и заплатить штраф.

«Ежемесячно мужчина должен был перечислять 1500 гривен, но этого не делал. В результате игнорирования родительского долга образовалась задолженность – 105 тысяч гривен», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

На мужчину юристы наложили санкции. Поэтому он вернул задолженность, а также дополнительно уплатил штраф в размере более 50 тысяч гривен.

Все деньги получил ребенок, отметили в управлении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 11:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Лозовой долгое время не платил алименты на своего сына. Мужчине пришлось вернуть долг и заплатить штраф.".