На Харьковщине отец не платил алименты на ребенка: с него взыскали 155 тыс грн
Житель Лозовой долгое время не платил алименты на своего сына. Мужчине пришлось вернуть долг и заплатить штраф.
«Ежемесячно мужчина должен был перечислять 1500 гривен, но этого не делал. В результате игнорирования родительского долга образовалась задолженность – 105 тысяч гривен», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
На мужчину юристы наложили санкции. Поэтому он вернул задолженность, а также дополнительно уплатил штраф в размере более 50 тысяч гривен.
Все деньги получил ребенок, отметили в управлении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: алименты, дитина, Лозовая, отец, ребенок, сын, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 11:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Лозовой долгое время не платил алименты на своего сына. Мужчине пришлось вернуть долг и заплатить штраф.".