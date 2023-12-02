С харьковчанина взыскали более 40 тыс. грн: мужчина задолжал ребенку
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
Харьковчанин длительное время нерегулярно платил алименты на своего ребенка, поэтому к мужчине применили ряд правовых ограничений.
Права мужчины ограничили, а также арестовали его банковские счета, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
«Закрыли производство, в котором отец задолжал почти 41 тысячу гривен алиментных средств. Задолженность образовалась из-за нерегулярных выплат, которые согласно решению суда должны осуществляться ежемесячно и в размере 1/4 части от всей суммы доходов. Главным убеждающим фактором для мужчины в погашении задолженности стали вынесенные юристами санкционные постановления», — рассказали в управлении.
Читайте также: Более 200 тыс. грн взыскали с харьковчанина, который задолжал сыну
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: алименты, арест, задолжал, минюст, ребенок, Харьков., харьковчанин;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «С харьковчанина взыскали более 40 тыс. грн: мужчина задолжал ребенку»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 18:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин длительное время нерегулярно платил алименты на своего ребенка, поэтому к мужчине применили ряд правовых ограничений.".