С харьковчанина взыскали более 40 тыс. грн: мужчина задолжал ребенку

Харьковчанин длительное время нерегулярно платил алименты на своего ребенка, поэтому к мужчине применили ряд правовых ограничений.

Права мужчины ограничили, а также арестовали его банковские счета, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

«Закрыли производство, в котором отец задолжал почти 41 тысячу гривен алиментных средств. Задолженность образовалась из-за нерегулярных выплат, которые согласно решению суда должны осуществляться ежемесячно и в размере 1/4 части от всей суммы доходов. Главным убеждающим фактором для мужчины в погашении задолженности стали вынесенные юристами санкционные постановления», — рассказали в управлении.