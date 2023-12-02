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С харьковчанина взыскали более 40 тыс. грн: мужчина задолжал ребенку

Общество 18:53   02.12.2023
Виктория Яковенко
С харьковчанина взыскали более 40 тыс. грн: мужчина задолжал ребенку Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

Харьковчанин длительное время нерегулярно платил алименты на своего ребенка, поэтому к мужчине применили ряд правовых ограничений.

Права мужчины ограничили, а также арестовали его банковские счета, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

«Закрыли производство, в котором отец задолжал почти 41 тысячу гривен алиментных средств. Задолженность образовалась из-за нерегулярных выплат, которые согласно решению суда должны осуществляться ежемесячно и в размере 1/4 части от всей суммы доходов. Главным убеждающим фактором для мужчины в погашении задолженности стали вынесенные юристами санкционные постановления», — рассказали в управлении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 18:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин длительное время нерегулярно платил алименты на своего ребенка, поэтому к мужчине применили ряд правовых ограничений.".