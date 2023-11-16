Более 200 тыс. грн взыскали с харьковчанина, который задолжал сыну

В Харькове мужчина не платил алименты, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.

В общем отец задолжал сыну 222 тысяч гривен, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Из-за долга харьковчанину арестовали счета и имущество. После этого мужчина заплатил деньги, отметили в управлении.

Всего с начала года государственные исполнители Харьковщины взыскали с недобросовестных родителей почти 360 миллионов гривен алиментов.