Более 200 тыс. грн взыскали с харьковчанина, который задолжал сыну
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
В Харькове мужчина не платил алименты, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.
В общем отец задолжал сыну 222 тысяч гривен, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
Из-за долга харьковчанину арестовали счета и имущество. После этого мужчина заплатил деньги, отметили в управлении.
Всего с начала года государственные исполнители Харьковщины взыскали с недобросовестных родителей почти 360 миллионов гривен алиментов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: алименты, арест, долг, задолжал, ограничение, отец, сын, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове мужчина не платил алименты, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.".