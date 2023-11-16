Live
  • Чт 16.11.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.26
  • EUR 39.39

Более 200 тыс. грн взыскали с харьковчанина, который задолжал сыну

Общество 13:11   16.11.2023
Виктория Яковенко
Более 200 тыс. грн взыскали с харьковчанина, который задолжал сыну Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

В Харькове мужчина не платил алименты, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.

В общем отец задолжал сыну 222 тысяч гривен, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Из-за долга харьковчанину арестовали счета и имущество. После этого мужчина заплатил деньги, отметили в управлении.

Всего с начала года государственные исполнители Харьковщины взыскали с недобросовестных родителей почти 360 миллионов гривен алиментов.

Читайте также: Житель Балаклеи заплатил почти четверть миллиона, чтобы устроиться на работу

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 16 ноября: куда ночью ударили ракеты (фото)
Главные новости Харькова 16 ноября: куда ночью ударили ракеты (фото)
16.11.2023, 11:49
«Стертые с лица земли»: в Киеве демонстрируют фото сел Харьковщины (фото)
«Стертые с лица земли»: в Киеве демонстрируют фото сел Харьковщины (фото)
16.11.2023, 11:43
Когда в Харькове выпадет снег: синоптики сообщили дату
Когда в Харькове выпадет снег: синоптики сообщили дату
16.11.2023, 12:04
В Харькове остановились троллейбусы: что случилось
В Харькове остановились троллейбусы: что случилось
16.11.2023, 11:30
С-300 ударили по райцентру на Харьковщине: Синегубов сообщил подробности
С-300 ударили по райцентру на Харьковщине: Синегубов сообщил подробности
16.11.2023, 08:35
Треть предприятий Харьковщины прекратила свое существование — Синегубов
Треть предприятий Харьковщины прекратила свое существование — Синегубов
16.11.2023, 13:36

Новости по теме:

18:27
Житель Балаклеи заплатил почти четверть миллиона, чтобы устроиться на работу
13:19
С карты харьковчанина списали почти полмиллиона гривен за долг перед детьми
12:02
С харьковчанина, не платившего алименты двум детям, взыскали 230 тыс. грн
11:24
Почти полмиллиона грн взыскали с трех отцов с Харьковщины, не плативших детям
13:30
В Харькове с отца, не платившего алименты двум детям, взыскали 560 тыс. грн

Вы читали новость: «Более 200 тыс. грн взыскали с харьковчанина, который задолжал сыну»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове мужчина не платил алименты, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.".