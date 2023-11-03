Житель Балаклеи заплатил почти четверть миллиона, чтобы устроиться на работу
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
Долгое время отец из города Балаклея на Харьковщине не платил алименты на ребенка, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.
Мужчина был должен более 240 тысяч гривен, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
Специалисты арестовали средства и имущество мужчины. Однако определяющим аргументом для должника стало временное ограничение в праве вождения авто, ведь из-за этого он не мог трудоустроиться.
В управлении отметили, что ребенок получил деньги, а отец – новую запись в трудовой книжке.
Читайте также: С карты харьковчанина списали почти полмиллиона гривен за долг перед детьми
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: алименты, Балаклія, Балаклея, должник, миллион, отец, ребенок, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Житель Балаклеи заплатил почти четверть миллиона, чтобы устроиться на работу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 18:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Долгое время отец из города Балаклея на Харьковщине не платил алименты на ребенка, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.".