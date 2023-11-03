Житель Балаклеи заплатил почти четверть миллиона, чтобы устроиться на работу

Долгое время отец из города Балаклея на Харьковщине не платил алименты на ребенка, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.

Мужчина был должен более 240 тысяч гривен, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Специалисты арестовали средства и имущество мужчины. Однако определяющим аргументом для должника стало временное ограничение в праве вождения авто, ведь из-за этого он не мог трудоустроиться.

В управлении отметили, что ребенок получил деньги, а отец – новую запись в трудовой книжке.

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