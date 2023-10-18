С карты харьковчанина списали почти полмиллиона гривен за долг перед детьми
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
Харьковчанин вовремя не перечислял алименты на двух собственных детей, поэтому с его банковского счета принудительно сняли около 450 тысяч гривен.
По решению суда мужчина должен был ежемесячно перечислять 1/3 часть от общей суммы своих доходов, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
«Юристы, согласно нормам действующего законодательства, вынесли постановления, которые запретили совершать сделки с имуществом и пользоваться деньгами на карточке», — отметили в управлении.
Необходимую сумму юристы арестовали и перечислили семье, как только деньги появились на банковском счете отца.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: алименты, банковский, отец, счет, Харьков, харьковчанин, юристы;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин вовремя не перечислял алименты на двух собственных детей, поэтому с его банковского счета принудительно сняли около 450 тысяч гривен.".