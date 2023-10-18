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С карты харьковчанина списали почти полмиллиона гривен за долг перед детьми

Общество 13:19   18.10.2023
Виктория Яковенко
С карты харьковчанина списали почти полмиллиона гривен за долг перед детьми Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

Харьковчанин вовремя не перечислял алименты на двух собственных детей, поэтому с его банковского счета принудительно сняли около 450 тысяч гривен.

По решению суда мужчина должен был ежемесячно перечислять 1/3 часть от общей суммы своих доходов, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

«Юристы, согласно нормам действующего законодательства, вынесли постановления, которые запретили совершать сделки с имуществом и пользоваться деньгами на карточке», — отметили в управлении.

Необходимую сумму юристы арестовали и перечислили семье, как только деньги появились на банковском счете отца.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 13:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин вовремя не перечислял алименты на двух собственных детей, поэтому с его банковского счета принудительно сняли около 450 тысяч гривен.".