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С харьковчанина, не платившего алименты двум детям, взыскали 230 тыс. грн

Общество 12:02   11.10.2023
Виктория Яковенко
С харьковчанина, не платившего алименты двум детям, взыскали 230 тыс. грн Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

Харьковчанин долго не платил алименты на двух собственных детей, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.

Более 230 тысяч гривен мужчина задолжал детям, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Из-за неуплаты алиментов мужчине запретили управлять авто, пересекать госграницу, пользоваться оружием, охотиться и пользоваться банковскими счетами.

После таких запретов харьковчанин нашел необходимую сумму и вернул долг. Все ограничения с мужчины сняли после того, как семья получила деньги, добавили в управлении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 12:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин долго не платил алименты на двух собственных детей, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.".