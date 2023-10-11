С харьковчанина, не платившего алименты двум детям, взыскали 230 тыс. грн
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
Харьковчанин долго не платил алименты на двух собственных детей, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.
Более 230 тысяч гривен мужчина задолжал детям, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
Из-за неуплаты алиментов мужчине запретили управлять авто, пересекать госграницу, пользоваться оружием, охотиться и пользоваться банковскими счетами.
После таких запретов харьковчанин нашел необходимую сумму и вернул долг. Все ограничения с мужчины сняли после того, как семья получила деньги, добавили в управлении.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 12:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин долго не платил алименты на двух собственных детей, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.".