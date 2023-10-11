З харків’янина, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 230 тис. грн

Харків’янин тривалий час не платив аліменти на двох власних дітей, тому до нього застосували ряд правових обмежень.

Понад 230 тисяч гривень чоловік заборгував дітям, повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Через несплату аліментів чоловіку заборонили керувати авто, перетинати держкордон, користуватися зброєю, полювати та користуватися банківськими рахунками.

Після таких заборон харків’янин знайшов необхідну суму та повернув борг. Усі обмеження з чоловіка зняли після того, як родина отримала кошти, додали в управлінні.