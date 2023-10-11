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З харків’янина, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 230 тис. грн

Суспільство 12:02   11.10.2023
Вікторія Яковенко
З харків’янина, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 230 тис. грн Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Харків’янин тривалий час не платив аліменти на двох власних дітей, тому до нього застосували ряд правових обмежень.

Понад 230 тисяч гривень чоловік заборгував дітям, повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Через несплату аліментів чоловіку заборонили керувати авто, перетинати держкордон, користуватися зброєю, полювати та користуватися банківськими рахунками.

Після таких заборон харків’янин знайшов необхідну суму та повернув борг. Усі обмеження з чоловіка зняли після того, як родина отримала кошти, додали в управлінні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин тривалий час не платив аліменти на двох власних дітей, тому до нього застосували ряд правових обмежень.".