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На хабарі у Харкові попався посадовець Державної виконавчої служби (фото)

Суспільство 14:53   10.10.2023
Вікторія Яковенко
На хабарі у Харкові попався посадовець Державної виконавчої служби (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові начальник відділу Державної виконавчої служби запропонував «вирішити питання» закриття провадження за 4 тисячі доларів.

За даними Харківської обласної прокуратури, в одному з відділів ДВС Східного управління Мін’юсту знаходилося виконавче провадження про стягнення з жінки боргу у сумі майже 165 тисяч доларів та понад 45 тисяч гривень.

Згодом вчинення виконавчих дій по вказаному провадженню зупинили, бо відкрили справу щодо неплатоспроможності жінки.

«Згодом судом було завершено процедуру реалізації майна та закрито провадження у справі про неплатоспроможність жінки. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк, або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню», – додали в прокуратурі.

Жінка звернулась до відділу ДВС, щоб закрити вказане провадження та виключити її з реєстру боржників.

Проте начальник цього відділу висунув боржниці вимогу. Він «попросив» у жінки 4 тисячі доларів, щоб закрити виконавче провадження, на що вона погодилась. Чоловік вимагав передати гроші в доларах, а потім додав, що не проти отримати кошти і в українській гривні.

Не нехтував службовець і місцем передачі грошей: він «запросив» жінку передати хабар до приміщення виконавчої служби. Правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому».

Посадовцю повідомили про підозру за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові начальник відділу Державної виконавчої служби запропонував «вирішити питання» закриття провадження за 4 тисячі доларів.".