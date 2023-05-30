У Харкові на хабарі піймали держвиконавця: вимагав 600 доларів у боржника

У Харкові державний виконавець за 600 доларів неправомірної вигоди пообіцяв зняти арешт із банківських рахунків боржника.

За даними Харківської обласної прокуратури, злочинцем виявився державний виконавець Київського відділу виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Підозрюваний повідомив потерпілому, що у межах виконавчих проваджень за фактами порушення ПДР на банківські рахунки чоловіка накладено арешт. Державний виконавець запропонував «допомогу» із закриттям цих проваджень та назвав ціну за таку «послугу» — 600 доларів.

29 травня, під час передачі зазначеної суми, державного виконавця затримали.

Йому повідомили про підозру за фактом прохання та одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 ККУ). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, додали в прокуратурі.

Державному виконавцю загрожує до 10 років тюрми.