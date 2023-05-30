У Харкові під час ремонту спортмайданчиків розікрали 2,2 млн грн: хто винен

У Харкові судитимуть підрядника, який під час реконструкції майданчиків street workout «наварив» 2,2 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, рішенням Харківської міської ради затверджено міську комплексну соцпрограму розвитку фізичної культури та спорту міста Харкова на 2017–2020 роки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року директор ТОВ уклав 42 договори будівельного підряду з комунальним підприємством. Предметом угод була реконструкція спортмайданчиків, а саме street workout.

Підрядник здійснив виконання робіт, які частково не відповідають проєктно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

«Згодом він вніс неправдиві відомості в акти на закриття прихованих робіт щодо бетонування фундаментів обладнання, ущільнення піском, щебенем та гранвідсівом щодо відповідності виконаних робіт у повному обсязі та відсутності відхилень від проєктної документації», – додали у прокуратурі.

Насправді виконані роботи не відповідали тим, які мали бути, а гроші на рахунок компанії-підрядника були направлені у повному обсязі.

Через це підрядник завдав матеріальної шкоди на загальну суму майже 2,2 млн гривень.

Директора підрядної компанії обвинувачують за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 ККУ) та за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Йому загрожує до 8 років тюрми.