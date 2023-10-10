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На взятке в Харькове попался чиновник Государственной исполнительной службы

Общество 14:53   10.10.2023
Виктория Яковенко
На взятке в Харькове попался чиновник Государственной исполнительной службы Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове начальник отдела Государственной исполнительной службы предложил «решить вопрос» закрытия производства за 4 тысячи долларов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в одном из отделов ГИС Восточного управления Минюста находилось исполнительное производство о взыскании с женщины долга в сумме почти 165 тысяч долларов и более 45 тысяч гривен.

Впоследствии совершение исполнительных действий по указанному производству остановили, потому что открыли дело о неплатежеспособности женщины.

«Впоследствии судом была завершена процедура реализации имущества и закрыто производство по делу о неплатежеспособности женщины. Требования конкурсных кредиторов, которые не были заявлены в установленный Кодексом Украины по процедурам банкротства срок, или были отклонены хозяйственным судом, считаются погашенными, а исполнительные документы по соответствующим требованиям признаются не подлежащими исполнению», — добавили в прокуратуре.

Женщина обратилась в отдел ГИС, чтобы закрыть указанное производство и исключить ее из реестра должников.

Однако начальник этого отдела выдвинул должнице требование. Он «попросил» у женщины 4 тысячи долларов, чтобы закрыть исполнительное производство, на что она согласилась. Мужчина требовал передать деньги в долларах, а затем добавил, что не прочь получить средства и в украинской гривне.

Не пренебрегал чиновник и местом передачи денег: он «пригласил» женщину передать взятку в помещение исполнительной службы. Правоохранители задержали мужчину «на горячем».

Чиновнику сообщили о подозрении по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто оказывает неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, сопряженного с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 ККУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 14:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове начальник отдела Государственной исполнительной службы предложил «решить вопрос» закрытия производства за 4 тысячи долларов.".