З карти харків’янина списали майже пів мільйона грн за борг перед дітьми
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
Харків’янин вчасно не перераховував аліменти на двох власних дітей, тому з його банківського рахунку примусово зняли майже 450 тисяч гривень.
За рішенням суду чоловік мав щомісяця перераховувати 1/3 частину від загальної суми своїх доходів, повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
«Правники, відповідно до норм чинного законодавства, винесли постанови, які заборонили вчиняти правочини з майном та користуватися грошима на картці», – зазначили в управління.
Необхідну суму юристи арештували та перерахували родині, щойно гроші з’явилися на банківському рахунку батька.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алименты, банковский, отец, счет, Харків, харьковчанин, юристы;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 13:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин вчасно не перераховував аліменти на двох власних дітей, тому з його банківського рахунку примусово зняли майже 450 тисяч гривень.".