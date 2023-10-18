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З карти харків’янина списали майже пів мільйона грн за борг перед дітьми

Суспільство 13:19   18.10.2023
Вікторія Яковенко
З карти харків’янина списали майже пів мільйона грн за борг перед дітьми Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Харків’янин вчасно не перераховував аліменти на двох власних дітей, тому з його банківського рахунку примусово зняли майже 450 тисяч гривень.

За рішенням суду чоловік мав щомісяця перераховувати 1/3 частину від загальної суми своїх доходів, повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

«Правники, відповідно до норм чинного законодавства, винесли постанови, які заборонили вчиняти правочини з майном та користуватися грошима на картці», – зазначили в управління.

Необхідну суму юристи арештували та перерахували родині, щойно гроші з’явилися на банківському рахунку батька.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 13:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин вчасно не перераховував аліменти на двох власних дітей, тому з його банківського рахунку примусово зняли майже 450 тисяч гривень.".