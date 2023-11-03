Житель Балаклії заплатив майже чверть мільйона грн, щоб влаштуватись на роботу
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
Тривалий час батько з міста Балаклія на Харківщині не платив аліменти на дитину, тому до нього застосували ряд правових обмежень.
Чоловік заборгував понад 240 тисяч гривень, повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
Тож спеціалісти арештували кошти і майно чоловіка. Проте визначальним аргументом для боржника стало тимчасове обмеження у праві керування авто, адже через це він не міг працевлаштуватися.
В управлінні зазначили, що дитина отримала гроші, а батько – новий запис у трудовій книжці.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алименты, Балаклія, должник, миллион, отец, ребенок, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 18:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тривалий час батько з міста Балаклія на Харківщині не платив аліменти на дитину, тому до нього застосували ряд правових обмежень.".