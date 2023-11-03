Житель Балаклії заплатив майже чверть мільйона грн, щоб влаштуватись на роботу

Тривалий час батько з міста Балаклія на Харківщині не платив аліменти на дитину, тому до нього застосували ряд правових обмежень.

Чоловік заборгував понад 240 тисяч гривень, повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Тож спеціалісти арештували кошти і майно чоловіка. Проте визначальним аргументом для боржника стало тимчасове обмеження у праві керування авто, адже через це він не міг працевлаштуватися.

В управлінні зазначили, що дитина отримала гроші, а батько – новий запис у трудовій книжці.