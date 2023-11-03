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Житель Балаклії заплатив майже чверть мільйона грн, щоб влаштуватись на роботу

Суспільство 18:27   03.11.2023
Вікторія Яковенко
Житель Балаклії заплатив майже чверть мільйона грн, щоб влаштуватись на роботу Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Тривалий час батько з міста Балаклія на Харківщині не платив аліменти на дитину, тому до нього застосували ряд правових обмежень.

Чоловік заборгував понад 240 тисяч гривень, повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Тож спеціалісти арештували кошти і майно чоловіка. Проте визначальним аргументом для боржника стало тимчасове обмеження у праві керування авто, адже через це він не міг працевлаштуватися.

В управлінні зазначили, що дитина отримала гроші, а батько – новий запис у трудовій книжці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Житель Балаклії заплатив майже чверть мільйона грн, щоб влаштуватись на роботу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 18:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тривалий час батько з міста Балаклія на Харківщині не платив аліменти на дитину, тому до нього застосували ряд правових обмежень.".