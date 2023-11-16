Понад 200 тис. грн стягнули з харків’янина, який заборгував сину
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
У Харкові чоловік не платив аліменти, тож до нього застосували низку правових обмежень.
Загалом батько заборгував сину 222 тисячі гривень, повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
Через борг харків’янину арештували рахунки та майно. Після цього чоловік заплатив гроші, зазначили в управлінні.
Загалом з початку року державні виконавці Харківщини стягнули з несумлінних батьків майже 360 мільйонів гривень аліментів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алименты, арест, долг, задолжал, ограничение, отец, сын, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 13:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові чоловік не платив аліменти, тож до нього застосували низку правових обмежень.".