Понад 200 тис. грн стягнули з харків’янина, який заборгував сину

У Харкові чоловік не платив аліменти, тож до нього застосували низку правових обмежень.

Загалом батько заборгував сину 222 тисячі гривень, повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Через борг харків’янину арештували рахунки та майно. Після цього чоловік заплатив гроші, зазначили в управлінні.

Загалом з початку року державні виконавці Харківщини стягнули з несумлінних батьків майже 360 мільйонів гривень аліментів.