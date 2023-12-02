Live
  • Сб 02.12.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.35
  • EUR 39.72

З харків’янина стягнули понад 40 тис. грн: чоловік заборгував дитині

Суспільство 18:53   02.12.2023
Вікторія Яковенко
З харків’янина стягнули понад 40 тис. грн: чоловік заборгував дитині Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Харків’янин тривалий час нерегулярно платив аліменти на свою дитину, тому до чоловіка застосували ряд правових обмежень.

Права чоловіка обмежили, а також арештували його банківські рахунки, повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

«Закрили провадження, в якому батько завинив майже 41 тисячу гривень аліментних коштів. Заборгованість утворилась через нерегулярні виплати, які згідно з рішенням суду мали здійснюватися щомісячно та у розмірі 1/4 частини від всієї суми доходів. Головним переконливим фактором для чоловіка у погашенні заборгованості стали винесені правниками юстиції санкційні постанови», – розповіли в управлінні.

Читайте також: Понад 200 тис. грн стягнули з харків’янина, який заборгував сину

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 2.12: Залужний про Куп’янщину, мобілізація, БпЛА, фронт
Головні новини Харкова 2.12: Залужний про Куп’янщину, мобілізація, БпЛА, фронт
02.12.2023, 19:13
РФ вдарила з авіації в районі двох населених пунктів на Харківщині – Генштаб
РФ вдарила з авіації в районі двох населених пунктів на Харківщині – Генштаб
02.12.2023, 19:08
З харків’янина стягнули понад 40 тис. грн: чоловік заборгував дитині
З харків’янина стягнули понад 40 тис. грн: чоловік заборгував дитині
02.12.2023, 18:53
На Харківщині підвищуватимуть ефективність мобілізації – Синєгубов
На Харківщині підвищуватимуть ефективність мобілізації – Синєгубов
02.12.2023, 13:03
Вітчим ображав і міг вдарити: у Харкові знайшли підлітка, який втік з дому
Вітчим ображав і міг вдарити: у Харкові знайшли підлітка, який втік з дому
02.12.2023, 17:39
Терехов: про можливий блекаут та протирадіаційні укриття у Харкові
Терехов: про можливий блекаут та протирадіаційні укриття у Харкові
02.12.2023, 14:15

Новини за темою:

13:11
Понад 200 тис. грн стягнули з харків’янина, який заборгував сину
18:27
Житель Балаклії заплатив майже чверть мільйона грн, щоб влаштуватись на роботу
13:19
З карти харків’янина списали майже пів мільйона грн за борг перед дітьми
12:02
З харків’янина, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 230 тис. грн
11:24
Майже пів млн грн стягнули з трьох батьків з Харківщини, які не платили дітям

Ви читали новину: «З харків’янина стягнули понад 40 тис. грн: чоловік заборгував дитині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 18:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин тривалий час нерегулярно платив аліменти на свою дитину, тому до чоловіка застосували ряд правових обмежень.".