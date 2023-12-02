З харків’янина стягнули понад 40 тис. грн: чоловік заборгував дитині
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
Харків’янин тривалий час нерегулярно платив аліменти на свою дитину, тому до чоловіка застосували ряд правових обмежень.
Права чоловіка обмежили, а також арештували його банківські рахунки, повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
«Закрили провадження, в якому батько завинив майже 41 тисячу гривень аліментних коштів. Заборгованість утворилась через нерегулярні виплати, які згідно з рішенням суду мали здійснюватися щомісячно та у розмірі 1/4 частини від всієї суми доходів. Головним переконливим фактором для чоловіка у погашенні заборгованості стали винесені правниками юстиції санкційні постанови», – розповіли в управлінні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алименты, арест, задолжал, минюст, ребенок, Харьков., харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 18:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин тривалий час нерегулярно платив аліменти на свою дитину, тому до чоловіка застосували ряд правових обмежень.".