Live
  • Вт 21.10.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.66

З жителя Харківщини, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 480 тис. грн

Суспільство 13:17   21.10.2025
Вікторія Яковенко
З жителя Харківщини, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 480 тис. грн Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Мешканець Чугуївського району тривалий час не платив аліменти на двох власних дітей. Чоловіку довелося повернути борг.

«Чоловік тривалий час ігнорував потреби двох своїх дітей та не сплачував аліменти на їх утримання. Проте завдяки застосуванню всіх законодавчо визначених методів впливу, заборгованість у розмірі понад 480 тисяч гривень була погашена, а кошти перераховані родині неплатника. Отже, правовою основою позитивних змін стали винесені правниками постанови про: арешт банківських рахунків; заборону укладення правочинів з майном, яке потребує державної реєстрації; заборону виїзду за межі України; тимчасове позбавлення права керування транспортом; обмеження у користуванні зброєю; заборону полювання», – повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

В Управління зазначають: загалом за 9 місяців у шести регіонах стягнули на користь дітей 2 709 225 260 гривень аліментів. Зокрема на Харківщині – 666 922 652 грн.

Читайте також: Куди пішла працювати 73-річна ексзаступниця мера Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Жінка загинула під час пожежі на Харківщині (фото)
Жінка загинула під час пожежі на Харківщині (фото)
21.10.2025, 14:14
“Я не хочу коментувати ці питання”: Терехов про готовність міста до блекауту
“Я не хочу коментувати ці питання”: Терехов про готовність міста до блекауту
21.10.2025, 11:22
Що саме летить на Харків: у мерії поділилися, як вдається встановити тип зброї
Що саме летить на Харків: у мерії поділилися, як вдається встановити тип зброї
21.10.2025, 12:07
На Чернігівщині не можуть повернути світло через безперервну атаку БпЛА
На Чернігівщині не можуть повернути світло через безперервну атаку БпЛА
21.10.2025, 11:50
Де сьогодні, 20 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де сьогодні, 20 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
20.10.2025, 16:18
Які мережі магазинів пішли з Харкова, розповіли в мерії
Які мережі магазинів пішли з Харкова, розповіли в мерії
21.10.2025, 10:35

Новини за темою:

21.08.2024
Понад 11 тисяч жителів Харківщини мають борги за аліментами
07.03.2024
Не платив аліменти понад 10 років: з харків’янина стягнули 300 тис. грн
29.02.2024
У Харкові з батька, який не платив аліменти на дитину, стягнули 160 тис. грн
21.12.2023
На Харківщині батько не платив аліменти на сина: з нього стягнули 155 тис. грн
02.12.2023
З харків’янина стягнули понад 40 тис. грн: чоловік заборгував дитині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «З жителя Харківщини, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 480 тис. грн», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2025 в 13:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець Чугуївського району тривалий час не платив аліменти на двох власних дітей. Чоловіку довелося повернути борг.".