З жителя Харківщини, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 480 тис. грн
Мешканець Чугуївського району тривалий час не платив аліменти на двох власних дітей. Чоловіку довелося повернути борг.
«Чоловік тривалий час ігнорував потреби двох своїх дітей та не сплачував аліменти на їх утримання. Проте завдяки застосуванню всіх законодавчо визначених методів впливу, заборгованість у розмірі понад 480 тисяч гривень була погашена, а кошти перераховані родині неплатника. Отже, правовою основою позитивних змін стали винесені правниками постанови про: арешт банківських рахунків; заборону укладення правочинів з майном, яке потребує державної реєстрації; заборону виїзду за межі України; тимчасове позбавлення права керування транспортом; обмеження у користуванні зброєю; заборону полювання», – повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
В Управління зазначають: загалом за 9 місяців у шести регіонах стягнули на користь дітей 2 709 225 260 гривень аліментів. Зокрема на Харківщині – 666 922 652 грн.
