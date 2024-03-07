Не платив аліменти понад 10 років: з харків’янина стягнули 300 тис. грн
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
У Харкові чоловік з 2013 року не платив аліменти на дитину, тож до нього застосували низку правових обмежень.
«З того часу, й доки дитина не досягла повноліття, він завинив їй понад 300 тисяч гривень», – повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
Через борг харків’янину заборонили виїжджати за межі України та керувати авто. Після цього чоловік заплатив гроші дитині, зазначили в управлінні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алименты, взыскали, дитина, долг, отец, платил, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 13:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові чоловік з 2013 року не платив аліменти на дитину, тож до нього застосували низку правових обмежень.".