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Не платив аліменти понад 10 років: з харків’янина стягнули 300 тис. грн

Суспільство 13:14   07.03.2024
Вікторія Яковенко
Не платив аліменти понад 10 років: з харків’янина стягнули 300 тис. грн Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

У Харкові чоловік з 2013 року не платив аліменти на дитину, тож до нього застосували низку правових обмежень.

«З того часу, й доки дитина не досягла повноліття, він завинив їй понад 300 тисяч гривень», – повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Через борг харків’янину заборонили виїжджати за межі України та керувати авто. Після цього чоловік заплатив гроші дитині, зазначили в управлінні.

Читайте також: У Харкові з батька, який не платив аліменти на дитину, стягнули 160 тис. грн

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Не платив аліменти понад 10 років: з харків’янина стягнули 300 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові чоловік з 2013 року не платив аліменти на дитину, тож до нього застосували низку правових обмежень.".