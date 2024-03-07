Не платив аліменти понад 10 років: з харків’янина стягнули 300 тис. грн

У Харкові чоловік з 2013 року не платив аліменти на дитину, тож до нього застосували низку правових обмежень.

«З того часу, й доки дитина не досягла повноліття, він завинив їй понад 300 тисяч гривень», – повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Через борг харків’янину заборонили виїжджати за межі України та керувати авто. Після цього чоловік заплатив гроші дитині, зазначили в управлінні.