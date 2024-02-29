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У Харкові з батька, який не платив аліменти на дитину, стягнули 160 тис. грн

Суспільство 12:51   29.02.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові з батька, який не платив аліменти на дитину, стягнули 160 тис. грн Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Харків’янин тривалий час не платив аліменти на власну дитину, тому до нього застосували ряд правових обмежень.

Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

За їхніми даними, дитині повернули заборговані батьком аліменти – а це 163 тисячі гривень.

В управлінні зазначили, для того, щоб чоловік повернув борг, йому заборонили користуватися електронними коштами та розпоряджатися майном, яке потребує державної реєстрації.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 12:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин тривалий час не платив аліменти на власну дитину, тому до нього застосували ряд правових обмежень.".