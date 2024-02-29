У Харкові з батька, який не платив аліменти на дитину, стягнули 160 тис. грн

Харків’янин тривалий час не платив аліменти на власну дитину, тому до нього застосували ряд правових обмежень.

Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

За їхніми даними, дитині повернули заборговані батьком аліменти – а це 163 тисячі гривень.

В управлінні зазначили, для того, щоб чоловік повернув борг, йому заборонили користуватися електронними коштами та розпоряджатися майном, яке потребує державної реєстрації.