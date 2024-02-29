В Харькове с отца, не платившего алименты на ребенка, взыскали 160 тыс. грн
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
Харьковчанин длительное время не платил алименты на собственного ребенка, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.
Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
По их данным, ребенку вернули задолженные отцом алименты – а это 163 тысяч гривен.
В управлении отметили, чтобы мужчина вернул долг, ему запретили пользоваться электронными средствами и распоряжаться имуществом, которое требует государственной регистрации.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: алименты, дитина, ограничения, отец, правовые, ребенок, Харьков, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 12:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин длительное время не платил алименты на собственного ребенка, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.".