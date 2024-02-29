В Харькове с отца, не платившего алименты на ребенка, взыскали 160 тыс. грн

Харьковчанин длительное время не платил алименты на собственного ребенка, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

По их данным, ребенку вернули задолженные отцом алименты – а это 163 тысяч гривен.

В управлении отметили, чтобы мужчина вернул долг, ему запретили пользоваться электронными средствами и распоряжаться имуществом, которое требует государственной регистрации.