Live

До середины декабря ограничили движение по одной из улиц Харькова

Общество 16:11   26.11.2025
Виктория Яковенко
До середины декабря ограничили движение по одной из улиц Харькова Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Григория Сковороды, на участке от улицы Максимилиановской до улицы Искуств при движении в сторону улицы Жен Мироносиц, ограничено до 15 декабря.

Это связано с необходимостью проведения работ по реконструкции участка водопровода, передают в Харьковском горсовете.

Пропуск транспорта организован свободными от выполнения работ полосами движения.

Напомним, завтра, 27 ноября, газовики проведут работы на системах газоснабжения. Поэтому некоторые жители Холодногорского района останутся без голубого топлива. В городском филиале «Газсети» сообщили адреса, где не будет услуги. Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

Читайте также: Долги за коммуналку: Харьковщина возглавила антирейтинг (инфографика)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Срочное обращение энергетиков – что нужно сделать прямо сейчас 
Срочное обращение энергетиков – что нужно сделать прямо сейчас 
26.11.2025, 09:50
Новости Харькова – главное 26 ноября: удары по пригороду, аварийные отключения
Новости Харькова – главное 26 ноября: удары по пригороду, аварийные отключения
26.11.2025, 15:37
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось
26.11.2025, 03:28
Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов
Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов
26.11.2025, 09:05
Как будут отключать свет в Харькове и области 26 ноября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 26 ноября — график
25.11.2025, 21:07
До середины декабря ограничили движение по одной из улиц Харькова
До середины декабря ограничили движение по одной из улиц Харькова
26.11.2025, 16:11

Новости по теме:

26.11.2025
Ко Дню Святого Николая: подорожали ли сладости в Харькове, цены
25.11.2025
Ночью в Харькове снова могут отключить воду: что известно
19.11.2025
Официально: из Харьковского горсовета ушли два депутата
19.11.2025
Улицу в Харькове переименовали в честь Мисько Барбары
19.11.2025
Миллионы на зарплаты коммунальщикам и отопление: изменения в бюджете Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «До середины декабря ограничили движение по одной из улиц Харькова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 16:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Григория Сковороды, на участке от улицы Максимилиановской до улицы Искуств при движении в сторону улицы Жен Мироносиц, ограничено до 15 декабря.".