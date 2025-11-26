До середины декабря ограничили движение по одной из улиц Харькова
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на улице Григория Сковороды, на участке от улицы Максимилиановской до улицы Искуств при движении в сторону улицы Жен Мироносиц, ограничено до 15 декабря.
Это связано с необходимостью проведения работ по реконструкции участка водопровода, передают в Харьковском горсовете.
Пропуск транспорта организован свободными от выполнения работ полосами движения.
Напомним, завтра, 27 ноября, газовики проведут работы на системах газоснабжения. Поэтому некоторые жители Холодногорского района останутся без голубого топлива. В городском филиале «Газсети» сообщили адреса, где не будет услуги. Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
