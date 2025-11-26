До середини грудня обмежили рух однією з вулиць Харкова
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту на вулиці Григорія Сковороди, на ділянці від вулиці Максиміліанівської до вулиці Мистецтв при русі в бік вулиці Жон Мироносиць, обмежений до 15 грудня.
Це пов’язано із необхідністю проведення робіт з реконструкції ділянки водопроводу, інформують у Харківській міськраді.
Пропуск транспорту організований вільними від виконання робіт смугами руху.
Нагадаємо, завтра, 27 листопада, газовики проведуть роботи на системах газопостачання. Через це деякі мешканці Холодногірського району залишаться без блакитного палива. У міській філії «Газмережі» повідомили адреси, де не буде послуги. Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
