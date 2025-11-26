Завтра частина Холодногірського району буде без газу – адреси

Завтра, 27 листопада, газовики проводитимуть роботи на системах газопостачання. Через це деякі мешканці Холодногірського району залишаться без блакитного палива.

Таким чином, уточнили у Харківській міській філії “Газмережі” газу не буде за такими адресами:

провулок Григорія Сосідка – усі будинки

вул. Велика Панасівська буд. 193, 195, 197, 224, 226, 228, 230, 230/1, 232 – корпус 1, 232 – корпус 2

“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання”, – додали газовики.