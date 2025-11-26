Live

Завтра частина Холодногірського району буде без газу – адреси

Суспільство 11:47   26.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра частина Холодногірського району буде без газу – адреси

Завтра, 27 листопада, газовики проводитимуть роботи на системах газопостачання. Через це деякі мешканці Холодногірського району залишаться без блакитного палива. 

Таким чином, уточнили у Харківській міській філії “Газмережі” газу не буде за такими адресами:

  • провулок Григорія Сосідка – усі будинки
  • вул. Велика Панасівська буд. 193, 195, 197, 224, 226, 228, 230, 230/1, 232 – корпус 1, 232 – корпус 2

Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання”, – додали газовики.

Читайте також: На Харківщині почалися аварійні відключення світла – що сталося

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Завтра частина Холодногірського району буде без газу – адреси
Завтра частина Холодногірського району буде без газу – адреси
26.11.2025, 11:47
У найближчу годину на Харківщині буде небезпечно. До чого закликали людей
У найближчу годину на Харківщині буде небезпечно. До чого закликали людей
26.11.2025, 07:44
Термінове звернення енергетиків – що потрібно зробити просто зараз
Термінове звернення енергетиків – що потрібно зробити просто зараз
26.11.2025, 09:50
Вночі росіяни вдарили по передмістю Харкова – Синєгубов
Вночі росіяни вдарили по передмістю Харкова – Синєгубов
26.11.2025, 09:05
Вибухи чули в Харкові вночі 26.11 – Терехов і Синєгубов про те, що сталося
Вибухи чули в Харкові вночі 26.11 – Терехов і Синєгубов про те, що сталося
26.11.2025, 03:28
Новини Харкова – головне 26 листопада: удари по передмістю, відключення світла
Новини Харкова – головне 26 листопада: удари по передмістю, відключення світла
26.11.2025, 11:00

Новини за темою:

25.11.2025
Вночі у Харкові знову можуть відключити воду: що відомо
21.11.2025
Чому в області світло вимикають, а в Харкові ні: пояснення Синєгубова
18.11.2025
Світла не буде в одному з районів Харкова у середу: адреси
09.11.2025
Чому деякі харків’яни зі світлом, але без води
08.11.2025
Бєлгород частково без світла: телеграм-канали пишуть про ракетний удар по ТЕЦ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Завтра частина Холодногірського району буде без газу – адреси», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2025 в 11:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 27 листопада, газовики проводитимуть роботи на системах газопостачання. Через це деякі мешканці Холодногірського району залишаться без блакитного палива. ".