У Харківській області почалися аварійні відключення світла – що сталося
В АТ “Харківобленерго” повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі на Харківщині ввели аварійні відключення.
Обмеження довелося запровадити через попередні ракетно-дронові атаки на енергетичні об’єкти.
“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі”, – написали енергетики.
Також вони звернулися до абонентів, у яких все ж таки є світло, і попросили споживати електрику ощадливо.
Нагадаємо, вранці 26 листопада в АТ «Харківобленерго» звернулися до мешканців Харкова та області із терміновим проханням. Так фахівці попросили абонентів негайно зменшити споживання електроенергії. Енергетики закликали людей допомогти утримати баланс у енергосистемі. Це важливо, адже інші люди зараз сидять без електрики.
