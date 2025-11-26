Live

У Харківській області почалися аварійні відключення світла – що сталося

Події 10:52   26.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
В АТ “Харківобленерго” повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі на Харківщині ввели аварійні відключення. 

Обмеження довелося запровадити через попередні ракетно-дронові атаки на енергетичні об’єкти.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі”, – написали енергетики.

Також вони звернулися до абонентів, у яких все ж таки є світло, і попросили споживати електрику ощадливо.

Нагадаємо, вранці 26 листопада в АТ «Харківобленерго» звернулися до мешканців Харкова та області із терміновим проханням. Так фахівці попросили абонентів негайно зменшити споживання електроенергії. Енергетики закликали людей допомогти утримати баланс у енергосистемі. Це важливо, адже інші люди зараз сидять без електрики.

Ніколь Костенко-Лагутіна
