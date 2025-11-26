В Харьковской области начались аварийные отключения света – что произошло
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме на Харьковщине ввели аварийные отключения.
Ограничения пришлось ввести из-за предыдущих ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.
«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», – написали энергетики.
Также они обратились к абонентам, у которых все же есть свет, и попросили потреблять электричество бережливо.
Напомним, утром 26 ноября в АО «Харьковоблэнерго» обратились к жителям Харькова и области со срочной просьбой. Так специалисты попросли абонентов незамедлительно снизить потребление электроэнергии. Энергетики призвали людей помочь удержать баланс в энергосистеме. Это важно, ведь другие люди в этот момент сидят без электричества.
- • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 10:52;