Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов

В утренней сводке за 26 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что за сутки россияне атаковали восемь населенных пунктов Харьковской области.

В частности, в ночь на 26 ноября ВС РФ обстреляли пригород Харькова. Пострадавших в результате ударов нет.

«К сожалению, сегодня в больнице скончался 51-летний мужчина, получивший ранение в воскресенье. Ночью его состояние ухудшилось. Медики изо всех сил боролись за его жизнь», – написал Синегубов.

В течение суток оккупанты выпустили по Харьковской области такое вооружение:

четыре ракеты (тип устанавливается);

восемь КАБ;

три БпЛА типу «Герань-2»;

три fpv-дрона;

четыре БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Изюмском районе поврежден автобус, в Харьковском – авто, а в Лозовском – россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре.