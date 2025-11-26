Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
В утренней сводке за 26 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что за сутки россияне атаковали восемь населенных пунктов Харьковской области.
В частности, в ночь на 26 ноября ВС РФ обстреляли пригород Харькова. Пострадавших в результате ударов нет.
«К сожалению, сегодня в больнице скончался 51-летний мужчина, получивший ранение в воскресенье. Ночью его состояние ухудшилось. Медики изо всех сил боролись за его жизнь», – написал Синегубов.
В течение суток оккупанты выпустили по Харьковской области такое вооружение:
- четыре ракеты (тип устанавливается);
- восемь КАБ;
- три БпЛА типу «Герань-2»;
- три fpv-дрона;
- четыре БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов в Изюмском районе поврежден автобус, в Харьковском – авто, а в Лозовском – россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре.
