Вночі росіяни вдарили по передмістю Харкова – Синєгубов
У ранковому зведенні за 26 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що за добу росіяни атакували вісім населених пунктів Харківської області.
Зокрема, в ніч проти 26 листопада ЗС РФ обстріляли передмістя Харкова. Постраждалих внаслідок ударів немає.
“На жаль, сьогодні у лікарні помер 51-річний чоловік, який отримав поранення у неділю. Вночі його стан погіршився. Медики щосили боролися за його життя”, – написав Синєгубов.
Протягом доби окупанти випустили по Харківській області таке озброєння:
- чотири ракети (тип встановлюється);
- вісім КАБів;
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- три fpv-дрони;
- чотири БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли в Ізюмському районі пошкоджений автобус, у Харківському – авто, а у Лозівському – росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі.
26 Листопада 2025 в 09:05