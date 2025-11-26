Вночі росіяни вдарили по передмістю Харкова – Синєгубов

У ранковому зведенні за 26 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що за добу росіяни атакували вісім населених пунктів Харківської області.

Зокрема, в ніч проти 26 листопада ЗС РФ обстріляли передмістя Харкова. Постраждалих внаслідок ударів немає.

“На жаль, сьогодні у лікарні помер 51-річний чоловік, який отримав поранення у неділю. Вночі його стан погіршився. Медики щосили боролися за його життя”, – написав Синєгубов.

Протягом доби окупанти випустили по Харківській області таке озброєння:

чотири ракети (тип встановлюється);

вісім КАБів;

три БпЛА типу “Герань-2”;

три fpv-дрони;

чотири БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Ізюмському районі пошкоджений автобус, у Харківському – авто, а у Лозівському – росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі.