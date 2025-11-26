Live

Завтра часть Холодногорского района будет без газа – адреса

Общество 11:47   26.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Завтра часть Холодногорского района будет без газа – адреса Фото: ХФ «Газсети»

Завтра, 27 ноября, газовщики будут проводить работы на системах газоснабжения. Из-за этого некоторые жителя Холодногорского района останутся без голубого топлива. 

Таким образом, уточнили в Харьковском городском филиале «Газсети» газа не будет по следующим адресам:

  • переулок Григория Сосидко – все дома
  • ул. Большая Панасовская д. 193, 195, 197, 224, 226, 228, 230, 230/1, 232 – корпус 1, 232 – корпус 2

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.

Читайте также: В Харьковской области начались аварийные отключения света – что произошло

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось
26.11.2025, 03:28
Новости Харькова – главное 26 ноября: удары по пригороду, аварийные отключения
Новости Харькова – главное 26 ноября: удары по пригороду, аварийные отключения
26.11.2025, 11:00
Срочное обращение энергетиков – что нужно сделать прямо сейчас 
Срочное обращение энергетиков – что нужно сделать прямо сейчас 
26.11.2025, 09:50
В ближайший час в Харькове и области будет опасно – к чему призвали людей
В ближайший час в Харькове и области будет опасно – к чему призвали людей
26.11.2025, 07:44
Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов
Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов
26.11.2025, 09:05
Завтра часть Холодногорского района будет без газа – адреса
Завтра часть Холодногорского района будет без газа – адреса
26.11.2025, 11:47

Новости по теме:

25.11.2025
Завтра два района Харькова останутся без газа – адреса
24.11.2025
Сутки часть Киевского района будет без газа – адрес
17.11.2025
Завтра часть Шевченковского района будет без газа – адреса
15.11.2025
Без газа в понедельник останется ряд домов в Харькове: адреса
14.11.2025
Из-за боевых действий часть жителей громады под Харьковом – без газа


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Завтра часть Холодногорского района будет без газа – адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 11:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 27 ноября, газовщики будут проводить работы на системах газоснабжения. Из-за этого некоторые жителя Холодногорского района останутся без голубого топлива. ".