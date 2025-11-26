Завтра часть Холодногорского района будет без газа – адреса
Фото: ХФ «Газсети»
Завтра, 27 ноября, газовщики будут проводить работы на системах газоснабжения. Из-за этого некоторые жителя Холодногорского района останутся без голубого топлива.
Таким образом, уточнили в Харьковском городском филиале «Газсети» газа не будет по следующим адресам:
- переулок Григория Сосидко – все дома
- ул. Большая Панасовская д. 193, 195, 197, 224, 226, 228, 230, 230/1, 232 – корпус 1, 232 – корпус 2
«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.
