Збитки – понад 800 тисяч грн: у чому підозрюють підприємця в Харкові
Слідство вважає, що у Харкові підприємець допустив службову недбалість під час капремонту елементів благоустрою по вулиці Грицевця.
За даними Харківської обласної прокуратури, у 2021 році між управлінням екології та благоустрою департаменту ЖКГ міськради та ФОП (інженером з технагляду) було укладено договір.
«Однак ФОП не забезпечив належний контроль за виконанням робіт: не перевірив їх відповідність проєктно-кошторисній документації, не вжив заходів для усунення виявлених порушень та підписав акти приймання, зазначивши повне виконання робіт», – зазначили правоохоронці.
Згідно з висновками судових будівельно-технічної та економічної експертиз, частина робіт фактично не виконувалася, а їх обсяги та вартість у звітних документах були завищені, кажуть у прокуратурі. Внаслідок чого з бюджету безпідставно перераховано понад 830 тис. гривень.
Чоловіку вручили підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Читайте також: Ремонт пошкоджених будинків на Салтівці: хто завищив вартість і обсяги робіт
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вулиця, новини Харкова, підозра, ремонт, Харьковская областная прокуратура, шкода;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Збитки – понад 800 тисяч грн: у чому підозрюють підприємця в Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2026 в 12:09;