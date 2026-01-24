Live

Збитки – понад 800 тисяч грн: у чому підозрюють підприємця в Харкові

Суспільство 12:09   24.01.2026
Вікторія Яковенко
Збитки – понад 800 тисяч грн: у чому підозрюють підприємця в Харкові Фото: Харківська обласна прокуратура

Слідство вважає, що у Харкові підприємець допустив службову недбалість під час капремонту елементів благоустрою по вулиці Грицевця.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2021 році між управлінням екології та благоустрою департаменту ЖКГ міськради та ФОП (інженером з технагляду) було укладено договір.

«Однак ФОП не забезпечив належний контроль за виконанням робіт: не перевірив їх відповідність проєктно-кошторисній документації, не вжив заходів для усунення виявлених порушень та підписав акти приймання, зазначивши повне виконання робіт», – зазначили правоохоронці.

Згідно з висновками судових будівельно-технічної та економічної експертиз, частина робіт фактично не виконувалася, а їх обсяги та вартість у звітних документах були завищені, кажуть у прокуратурі. Внаслідок чого з бюджету безпідставно перераховано понад 830 тис. гривень.

Чоловіку вручили підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Ремонт пошкоджених будинків на Салтівці: хто завищив вартість і обсяги робіт

Автор: Вікторія Яковенко
