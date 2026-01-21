У Харкові до кінця травня буде перекрита вулиця – де і чому
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту на вулиці Олеся Гончара, на ділянці від вулиці Сумської до вулиці Мироносицької, заборонений до 30 травня.
Про це повідомили у Харківській міськраді. Там пояснили, що причина – проведення робіт на газопроводі.
Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Сумською, Весніна, Мироносицькою, Миколи Хвильового та іншими.
Нагадаємо, вранці у КП «Харківський метрополітен» повідомили про можливі зміни в роботі метро сьогодні. Там зазначили, що у зв’язку зі зниженням напруги в електромережі рух поїздів може тимчасово здійснюватися з відхиленням від графіка.
Читайте також: Неякісну котельню встановили для дитлікарні Харкова: кого підозрюють
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вулиця, міськрада, новини Харкова, перекрыли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові до кінця травня буде перекрита вулиця – де і чому», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2026 в 16:46;