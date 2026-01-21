Live

У Харкові до кінця травня буде перекрита вулиця – де і чому

Суспільство 16:46   21.01.2026
Вікторія Яковенко
Рух транспорту на вулиці Олеся Гончара, на ділянці від вулиці Сумської до вулиці Мироносицької, заборонений до 30 травня.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Там пояснили, що причина – проведення робіт на газопроводі.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Сумською, Весніна, Мироносицькою, Миколи Хвильового та іншими.

Нагадаємо, вранці у КП «Харківський метрополітен» повідомили про можливі зміни в роботі метро сьогодні. Там зазначили, що у зв’язку зі зниженням напруги в електромережі рух поїздів може тимчасово здійснюватися з відхиленням від графіка.

