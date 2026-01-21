Неякісну котельню встановили для дитлікарні Харкова: кого підозрюють

Харківські правоохоронці повідомили про підозру директору будівельної компанії за встановлення неякісної котельні на території дитячої лікарні.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що у жовтні 2024 року між однією з дитячих лікарень Харкова та ТОВ було укладено договір. Угода передбачала реконструкцію системи теплопостачання із встановленням модульної транспортабельної котельні. Вартість робіт становила майже 15 млн гривень.

Фінансували проєкт за рахунок субвенції з держбюджету та коштів ЮНІСЕФ.

«Втім, замість високоефективних котлів, передбачених проєктною документацією та умовами тендеру, директор ТОВ замовив у стороннього виробника значно дешевше обладнання. Воно не відповідало необхідним технічним характеристикам», – встановило слідство.

Щоб приховати підміну, фігурант вніс до акта приймання виконаних робіт лише загальні відомості про котельню, розповіли правоохоронці. При цьому не було зазначено конкретні моделі, маркування та технічні параметри встановленого обладнання.

На підставі цього документа підрядник отримав повну суму коштів, передбачену договором.

«Після введення в експлуатацію з’ясувалося, що котельня, встановлена на території дитячої лікарні, є непридатною для повноцінного використання. Унаслідок цього громаді Харкова завдано збитків на суму понад 7 млн гривень», – додали в прокуратурі.

Директору підприємства вручили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ, уточнили в ГУНП в Харківській області. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.