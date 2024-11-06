Денис Парамонов передав дитячим лікарням обладнання на ₴2 млн

Медичне обладнання на понад 2 млн грн було передано Фондом Дениса Парамонова десяти лікарням країни, серед яких більшість — дитячі. Кошти на закупівлю медобладнання вдалось зібрати завдяки проведенню акції “Tesla за донат”, що ініціював меценат Денис Парамонов.

Про це йдеться на сайті Фонду Дениса Парамонова.

Під час проведення акції “Tesla за донат”, що була приурочена до Дня захисту дітей, Фонд Дениса Парамонова збирав заявки від лікарень України про надання їм потрібного обладнання, адже медичні заклади здебільшого не в змозі самотужки придбати його. Наприклад, Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії, що розташований у Києві, і є флагманом в Україні з лікування та хірургічної корекції вроджених та набутих вад серця та судин у дітей і дорослих дуже потребував сучасної системи моніторингу за станом здоров’я пацієнтів. Фонд Дениса Парамонова подарував закладу таку систему вартістю понад 520 тис. грн, що дає змогу тепер моніторити в онлайн-режимі стан одразу 16 пацієнтів.

Також в рамках акції «Tesla за донат» Львівському «Охматдиту» за 330 тис. грн подаровано ендоскопічний монітор та ендоскопічну камеру, що значно покращило якість діагностики для маленьких пацієнтів, а також полегшило роботу лікарів.

Своєю чергою Полтавська обласна клінічна лікарня імені Скліфосовського не мала змоги якісно проводити діагностику стану середнього вуха у дітей через відсутність відповідного сучасного обладнання. Після звернення до Фонду Дениса Парамонова дитячому медзакладу було подаровано аудіометр вартістю майже 250 тис. грн. Тепер діти з усієї Полтавщини мають змогу перевірити свій слух.

Також близько 200 тис. грн коштував тонометр внутрішньоочного тиску та прямий електричний офтальмоскоп, що завдяки Фонду Дениса Парамонова з’явився у Черкаській обласній дитячій лікарні. Тепер місцеві лікарі мають змогу діагностувати та лікувати офтальмологічні патології у маленьких пацієнтів.

«Акція «Tesla за донат», що я ініціював, в першу чергу була направлена на підтримку дитячих лікарень, адже вони сьогодні потребують особливої уваги, — зазначив засновник благодійного фонду та меценат Денис Парамонов. — Ми розуміємо, що самотужки дитячі медзаклади не потягнуть купівлю дороговартісного обладнання, завдяки якому можна якісно та професійно проводити діагностику і в разі потреби — подальше лікування діточок. Тому благодійники мають підтримати дитячі лікарні чим ми і займаємося в рамках програми ЗДОРОВІ, що започаткував наш Фонд. Цього разу ми подарували дороговартісне обладнання на суму понад 2 млн грн одразу для десяти лікарень, більшість з яких є дитячими. Майбутнє України — наші діти, і маємо зробити усе, щоб вони росли здоровими задля подальшого розвитку нашої країни».

В рамках акції «Tesla за донат» різноманітне обладнання також отримали Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди у Сумах, Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня, Міська дитяча поліклініка №23 у Харкові, а ще три медзаклади на Харківщині — дитяче відділення Красноградської лікарні, Первомайська центральна районна лікарня та Пісочинська лікарня.

Нагадаємо, що в рамках програми ЗДОРОВІ, що започаткував Фонд Дениса Парамонова, загалом понад 650 лікарень майже з усіх областей України отримали медичне обладнання та різноманітне оснащення. Це значно підвищило якість надання медичних послуг для пацієнтів, а також полегшило труд лікарів, які подекуди працюють по кілька змін поспіль через великий наплив пацієнтів після 24 лютого 2022 року.

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