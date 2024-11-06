Денис Парамонов передал детским больницам оборудование на ₴2 млн

Медицинское оборудование более чем на 2 млн грн было передано Фондом Дениса Парамонова десяти больницам страны, среди которых большинство — детские. Средства на закупку медоборудования удалось собрать благодаря проведению акции «Tesla за донат», которую инициировал меценат Денис Парамонов.

Об этом идет речь на сайте Фонда Дениса Парамонова.

Во время проведения акции «Tesla за донат», приуроченной ко Дню защиты детей, Фонд Дениса Парамонова собирал заявки от больниц Украины о предоставлении им нужного оборудования, ведь медицинские учреждения в большинстве своем не в состоянии самостоятельно приобрести его. Например, Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии, расположенный в Киеве и являющийся флагманом в Украине по лечению и хирургической коррекции врожденных и приобретенных пороков сердца и сосудов у детей и взрослых, очень нуждался в современной системе мониторинга за состоянием здоровья пациентов. Фонд Дениса Парамонова подарил заведению такую ​​систему стоимостью более 520 тыс. грн, что позволяет теперь мониторить в онлайн-режиме состояние сразу 16 пациентов.

Также в рамках акции «Tesla за донат» Львовскому «Охматдету» за 330 тыс. грн подарены эндоскопический монитор и эндоскопическая камера, что значительно улучшило качество диагностики для маленьких пациентов, а также облегчило работу врачей.