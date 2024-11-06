Денис Парамонов передал детским больницам оборудование на ₴2 млн
Медицинское оборудование более чем на 2 млн грн было передано Фондом Дениса Парамонова десяти больницам страны, среди которых большинство — детские. Средства на закупку медоборудования удалось собрать благодаря проведению акции «Tesla за донат», которую инициировал меценат Денис Парамонов.
Об этом идет речь на сайте Фонда Дениса Парамонова.
Во время проведения акции «Tesla за донат», приуроченной ко Дню защиты детей, Фонд Дениса Парамонова собирал заявки от больниц Украины о предоставлении им нужного оборудования, ведь медицинские учреждения в большинстве своем не в состоянии самостоятельно приобрести его. Например, Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии, расположенный в Киеве и являющийся флагманом в Украине по лечению и хирургической коррекции врожденных и приобретенных пороков сердца и сосудов у детей и взрослых, очень нуждался в современной системе мониторинга за состоянием здоровья пациентов. Фонд Дениса Парамонова подарил заведению такую систему стоимостью более 520 тыс. грн, что позволяет теперь мониторить в онлайн-режиме состояние сразу 16 пациентов.
Также в рамках акции «Tesla за донат» Львовскому «Охматдету» за 330 тыс. грн подарены эндоскопический монитор и эндоскопическая камера, что значительно улучшило качество диагностики для маленьких пациентов, а также облегчило работу врачей.
В свою очередь Полтавская областная клиническая больница имени Склифосовского не имела возможности качественно проводить диагностику состояния среднего уха у детей из-за отсутствия соответствующего современного оборудования. После обращения в Фонд Дениса Парамонова детскому медучреждению подарили аудиометр стоимостью почти 250 тыс. грн. Теперь дети со всей Полтавщины могут проверить свой слух.
Также около 200 тыс. грн стоил тонометр внутриглазного давления и прямой электрический офтальмоскоп, которые благодаря Фонду Дениса Парамонова появились в Черкасской областной детской больнице. Теперь местные врачи могут диагностировать и лечить офтальмологические патологии у маленьких пациентов.
«Акция «Tesla за донат», которую я инициировал, в первую очередь была направлена на поддержку детских больниц, ведь они сегодня нуждаются в особом внимании, — отметил основатель благотворительного фонда и меценат Денис Парамонов. — Мы понимаем, что самостоятельно детские медучреждения не потянут покупку дорогостоящего оборудования, благодаря которому можно качественно и профессионально проводить диагностику и в случае необходимости — дальнейшее лечение деток. Поэтому благотворители должны поддержать детские больницы, чем мы и занимаемся в рамках программы ЗДОРОВЫЕ, которую основал наш Фонд. На этот раз мы подарили дорогостоящее оборудование на сумму более 2 млн грн сразу для десяти больниц, большинство из которых являются детскими. Будущее Украины — наши дети, и мы должны сделать все, чтобы они росли здоровыми для дальнейшего развития нашей страны».
В рамках акции «Tesla за донат» разнообразное оборудование также получили Детская клиническая больница Святой Зинаиды в Сумах, Ивано-Франковская областная детская клиническая больница, Городская детская поликлиника №23 в Харькове, а также еще три медучреждения в Харьковской области — детское отделение Красноградской больницы, Первомайская центральная районная больница и Песочинская больница.
Напомним, что в рамках программы ЗДОРОВЫЕ, основанной Фондом Дениса Парамонова, в общей сложности более 650 больниц почти изо всех областей Украины получили медицинское оборудование и разнообразное оснащение. Это значительно повысило качество предоставления медицинских услуг для пациентов, а также облегчило труд врачей, кое-где работающих по несколько смен из-за большого наплыва пациентов после 24 февраля 2022 года.
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 12:17;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медицинское оборудование более чем на 2 млн грн было передано Фондом Дениса Парамонова десяти больницам страны, среди которых большинство — детские".